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Japonya, Doğu Çin Denizi'ndeki askeri varlığını artırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 12:56 | Son Güncelleme

Tokyo yönetimi, Çin ile egemenlik tartışmalarına konu olan Doğu Çin Denizi'ndeki takımadaların yakınındaki 2 adaya kara kuvveti birliği ve gemisavar füze bataryası konuşlandırdı

Japonya, Çin tehdidine karşı ülkenin güneyindeki adalardaki askeri varlığını artırıyor.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Savunma Bakanı Takeşi Ivaya, Japonya'nın Çin ile egemenlik tartışmalarına konu olan takımadaların bulunduğu Doğu Çin Denizi ve Batı Pasifik bölgesindeki iki adaya bir kara kuvveti birliği ve bir gemisavar füze bataryası konuşlandırdığını duyurdu.

Ivaya, 550 personeli olan füze bataryasının Japonya'nın Kyuşu Adası'nın 400 kilometre güneyindeki Kagoşima idari birimine bağlı Amami-Oshima Adası'na, 400 kişilik kara birliğinin ise Okinawa idari birimine bağlı Miyako Adası'na konuşlandırıldığını bildirdi.

Ayrıca Miyako'nun 100 kilometre güneyindeki İşigaki Adası'na da bir başka birlik konuşlandırmayı planladıklarını kaydeden Ivaya, "Japonya'nın savunma hattı artık güneybatı bölgesidir, dolayısıyla buradaki kapasitemizi ve caydırıcılığımızı artıracağız." ifadesini kullandı.

Miyako ve İşigaki adaları, Tokyo yönetiminin kontrolünde bulunan, Japonların "Senkaku", Çinlilerin ise "Diaoyü" diye adlandırdığı, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu olan Doğu Çin Denizi'ndeki takımadaların yakınında bulunuyor.

Çin savaş gemilerinin bölgedeki adalar çevresinde seyretmesi iki ülke arasında zaman zaman gerginliğe sebep oluyor.

Japon hükümeti, 1 Nisan'da başlayacak Orta Vadeli Savunma Programı kapsamında gelecek 5 yılda ülkenin güneyindeki uzak adalardaki askeri varlığını artırma kararı almıştı.

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Batı Pasifik Diaoyü adaları Doğu Çin Denizi gemisavar füze sistemi İşigaki Adası Japonya Miyako Adası Senkaku Adaları

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