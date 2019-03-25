Japonya ile Nepal arasında göçmen işçi anlaşması

Japonya ile Nepal arasında göçmen işçilerin istihdam edilmesine yönelik iş birliği mutabakatı imzalandı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, iki ülke arasında imzalanan çerçeve anlaşmayla Nepalli işçilerin, Japon sanayi kuruluşlarında istihdam edilmesi öngörülüyor.

Nepal'in başkenti Katmandu'da imzalanan anlaşmanın 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi. Ancak Japon yetkililer iki ülke arasında aracı mekanizma oluşturulana dek işçi göçünün başlamayacağını vurguladı.

Anlaşma kapsamında, Japonya Çalışma Bakanlığı bünyesinde istihdam ofisi kurulacağı, ofisin Nepal hükümetinin açacağı işçi bulma merkezleriyle iş birliği içinde uygun vasıflı işçilerin ülkeye gönderilmesini koordine edeceği ifade edildi.

Japonya geçen yıl aralıkta giderek azalan ve yaşlanan iş gücü problemine çözüm üretmek üzere gelecek 5 yılda yurt dışından 345 bin işçi alacağını açıklamıştı.

