Japonya’nın nükleer atık su kararı kriz yarattı

Japonya’da hükümetin 2011’de meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki “Büyük Doğu Japonya Depremi” ve tsunaminin ardından nükleer facia yaşanan Fukushima Nükleer Santrali’nde biriken radyoaktif atık suyu denize boşaltma kararı tepkilere neden oldu. Başkent Tokyo’da bir grup, hükümetin kararını protesto etmek için Başbakanlık Ofisinin önünde bir araya geldi. Protestocular, atık suyun denize karışması sonucu oluşacak kirliliğe dikkat çekerek hükümete tepki gösterdi.

Protestoculardan biri, “Balıklar okyanusta yüzüyor. Hükümet, atık suyu seyreltmek ve ardından Pasifik’e dökmek istiyor ama kimse balığın nerede yüzeceğini bilmiyor. Bu yalnızca Fukushima’daki yerel bir sorun değil, aynı zamanda bir bütün olarak Japonya’da da bir sorundur. Balıklar uluslararası sulara yüzdüğünde uluslararası bir sorun haline gelecektir” ifadelerini kullandı.

GÜNEY KORE’DEN SERT TEPKİ

Öte yandan bugün Güney Kore’den çok sert bir açıklama geldi. Güney Kore lideri Moon Jae-in, Japonya’nın Güney Kore büyükelçisini çağırarak bu karardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.