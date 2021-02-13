HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Japonya’da 7.1 büyüklüğünde deprem

Japonya’da 7.1 büyüklüğünde deprem

13.02.2021 17:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya’da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, deprem anı bir YouTube kullanıcısının kamerasına yansıdı.Japonya, 7.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

Japonya’da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, deprem anı bir YouTube kullanıcısının kamerasına yansıdı.
Japonya, 7.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Merkez üssü Fukushima eyaleti olan deprem, yerel saatle 23.13’te meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin, okyanusun 60 km derinliğinde gerçekleştiğini duyururken, tsunami uyarısı yapılmadı. Fukushima’nın yanı sıra Miyagi, Tochigi, İwate ve Yamagata eyaletlerinde hissedilen sarsıntı, başkent Tokyo’da da kısa süreli paniğe neden oldu. Şiddetli sarsıntının ardından Japonya hükümeti özel bir görev gücü oluştururken, ilk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığı kaydedildi. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, bir YouTube kullanıcısının video çekerken depreme yakalandığı anlar dikkat çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDemet Akalın koronavirüse yakalandıDemet Akalın koronavirüse yakalandı
Pompalı tüfekle 2 kişiyi yaralamıştı! TutuklandıPompalı tüfekle 2 kişiyi yaralamıştı! Tutuklandı
Araştırma görevlisi nasıl olunur?Araştırma görevlisi nasıl olunur?

En Çok Okunan Haberler

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i paylaşımıyla olay oldu! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i paylaşımıyla olay oldu! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

Meteoroloji'den yeni kar tahmini!

Meteoroloji'den yeni kar tahmini!

Burası İstanbul'un yanı başı! Yollar kapatıldı, elektrik kesildi

Burası İstanbul'un yanı başı! Yollar kapatıldı, elektrik kesildi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

Diğer Haberler

Bakan Soylu: Emperyalizmin maşası PKK silinecek

'Emperyalizmin maşası PKK silinecek'

Kick boks sporcusu 14 yaşındaki Nesibe Betül Tüysüz'den haber alınamıyor

14 yaşındaki Betül'den haber alınamıyor

Yoldan çıkan TIR eve girdi, televizyon izleyen genç yaralandı

Yoldan çıkan TIR eve girdi! 'Aracın üzerime geldiğini gördüm'

TBMM İletişim Koordinatörlüğü'nden Meclis lokantasındaki yemek fiyatlarına ilişkin açıklama

Meclis lokantasındaki yemek fiyatlarına ilişkin açıklama

Meteoroloji'den Batı Karadeniz'e yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den Batı Karadeniz için kritik uyarı

Pompalı tüfekle 2 kişiyi yaralamıştı! Tutuklandı

Pompalı tüfekle 2 kişiyi yaralamıştı! Tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.