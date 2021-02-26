Japonya’da devam eden orman yangınında 100 hektarlık alan küle döndü

Japonya’nın Tochigi eyaletinde 5 gündür devam eden orman yangınında 100 hektarlık alan kül olurken, tahliye uyarılarının daha fazla haneyi kapsayacak şekilde genişletileceği bildirildi.

Japonya’nın Tochigi eyaletinde yer alan ormanlık alanda 5 gün önce çıkan yangın söndürülemiyor. İtfaiye erlerinin ve yangına havadan müdahale eden askeri helikopterlerin çabalarına rağmen alevler giderek yayılıyor. Tochigi Eyalet Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı orman yangınında 100 hektarlık alanın küle döndüğü, bir tapınağın yandığı duyuruldu. Gece saatlerinde 15 köylünün tahliye edildiği belirtilirken, tahliye uyarılarının daha fazla haneyi kapsayacak şekilde genişletileceği aktarıldı.

Öte yandan, 24 Şubat’ta riskli bölgede yer alan yaklaşık 180 hane için tahliye uyarıları yapılmış, 9 haneden en az 20 kişi de tahliye merkezlerine başvurmuştu.

