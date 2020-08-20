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Japonya'da ninja müzesi soyuldu

20.08.2020 21:00 | Son Güncelleme

Japonya'da hırsızlar, bir ninja müzesini soyup, bir milyon yenden fazla parayla (yaklaşık 70 bin TL) kaçtı.

Japonya'da ninja müzesi soyuldu

Japonya'da hırsızlar, bir ninja müzesini soyup, bir milyon yenden fazla parayla (yaklaşık 70 bin TL) kaçtı.

Ülkenin orta kesimlerindeki Iga-ruhu Ninja Müzesi, ünlü Iga ninja klanına adanmış bir müze.

Geceyarısından sonra müzedeki alarmın çalması üzerine polis çağrıldı.

Polis, kapının levyeyle zorlanarak açıldığını ve 150 kilo ağırlığındaki kasanın götürüldüğünü tespit etti.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, kasada 1100 dolayında kişiden alınan giriş ücretleri vardı.

Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği müzede, ziyaretçiler ninja silahlarını deneyebiliyor ve ninja gösterileri izleyebiliyor.

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