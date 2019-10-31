HABER

Japonya’da tarih kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 09:53 | Son Güncelleme

Japonya’da bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan 500 yıllık Shuri Kalesi, kesin nedeni henüz bilinmeyen yangında kül oldu.Japonya’nın Okinawa Ada’sında bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Shuri Kalesi, Çarşamba gecesi yerel saatle 02.30 sularında alevlere teslim oldu.

Japonya’da bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan 500 yıllık Shuri Kalesi, kesin nedeni henüz bilinmeyen yangında kül oldu.
Japonya’nın Okinawa Ada’sında bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Shuri Kalesi, Çarşamba gecesi yerel saatle 02.30 sularında alevlere teslim oldu. Bölgede bulunan Naha İtfaiye Departmanı, saat 02.40’ta ulaştığı belirtilen acil yangın çağrısı ile yangına müdahale etti. Saatler süren çaba ile kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralananın olmadığı belirtilirken, kalenin ana bölümü ve bir ek binanın tamamen kül olduğu açıklandı. Yangının kalenin ana bölümünde başladığı tahmin edilirken, kesin nedeni ise henüz bilinmiyor.

Dünya mirası listesindeydi
Japonya’nın Okinawa Ada’sındaki Naha kentinde bulunan kale, yaklaşık 500 yıl önce Ryukyu Hanedanlığı’nın sarayı olarak inşa edildi. 1945 yılında 2. Dünya Savaşı’nın Pasifik Cephesi’nde gerçekleşen savaşta neredeyse tamamen yıkılan kale, 1992’de eski fotoğrafları ve tarihi kayıtlara dayanılarak yeniden inşa edildi. 2000 yılında ise UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne dahil edildi. Kale, daha önce Okinawa’da gerçekleştirilen G8 Liderler Zirvesi sırasında, liderler onuruna verilen bir davete de ev sahipliği yapmıştı.

Olimpiyatları etkileyebilir
2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için geri sayımın sürdüğü Japonya’da, Shuri Kalesi’ne büyük zarar veren yangının, olimpiyat meşalesinin taşınacağı rotayı etkileyebileceği öğrenildi. Olimpiyat meşalesinin Okinawa’daki rotasının, gelecek yıl 2 Mayıs’ta eyaletin başkenti olan Naha’daki Shuri Kalesi Parkı’ndan başlaması planlanıyordu.

PARTNER Akıllı, güçlü ve ateşli! Mesleğini duyan şoke oluyor Akıllı, güçlü ve ateşli! Mesleğini duyan şoke oluyor
Erzincan’da göreve giden askerler kaza yaptı: 2 yaralıErzincan’da göreve giden askerler kaza yaptı: 2 yaralı
Eşi, 2 çocuğu ve babasını öldüren sanığın akli dengesi yerinde çıktıEşi, 2 çocuğu ve babasını öldüren sanığın akli dengesi yerinde çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili iddialara yalanlama!

ABD'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili iddialara yalanlama!

3. Lig ekibi, Süper Lig ekibini kupada saf dışı bıraktı!

3. Lig ekibi, Süper Lig ekibini kupada saf dışı bıraktı!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kapıyı kırıp girdiler, yaşlı adamın cesedini buldular

Kapıyı kırıp girdiler, yaşlı adamın cesedini buldular

İzmir'de korku dolu gece! İçinde çocukların da olduğu eve silahlı saldırı

Korku dolu gece! Çocuklar da oradaydı

Malatya'da korku dolu anlar! Eşini, 2 çocuğunu ve komşusunu rehin aldı

Eşini, 2 çocuğunu ve komşusunu rehin aldı

Başkent’te 3 gecekondu alev alev yandı

Ankara'da korkutan yangın! 3 ev küle döndü!

Beşiktaş'ta korkunç olay! Bir anda yere yığıldı!

Beşiktaş'ta korkunç olay! Bir anda yere yığıldı!

Konya’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Konya’da uyuşturucu operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.