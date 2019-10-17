HABER

Japonya'daki Hagibis Tayfunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 10:37 | Son Güncelleme

Başbakan Abe Şinzo, Hagibis Tayfunu'nun etkili olduğu Fukuşima'yı ziyaret etti - Tayfunda yaşamını yitirenlerin sayısı 77'ye çıktı - İmparator Naruhito'nun taç giyme töreni ertelenebilir

TOKYO (AA) - Japonya Başbakanı Abe Şinzo, en az 77 kişinin yaşamını yitirdiği Hagibis Tayfunu'nun etkili olduğu bölgelerden Fukuşima'yı ziyaret etti.

Japon basınındaki haberlere göre, Hagibis Tayfunu'nun neden olduğu afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 77'ye yükseldi.

Başbakan Abe, Hagibis Tayfunu'nun etkili olduğu bölgelerden Fukuşima'yı ziyaret ederek halkla görüştü.

Diğer yandan, hükümetin 22 Ekim Salı günü yapılması planlanan İmparator Naruhito'nun taç giyme törenini erteleyebileceği ifade ediliyor.

Tayfunun yol açtığı sellerin altında kalan dağ köylerinde mahsur kalanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

- En az 23 bin hektar sular altında kaldı

Arazi Bakanlığı, Hagibis Tayfunu'nda Japon takımadalarının en büyüğü Honshu'da en az 23 bin hektar (230 kilometrekare) alanın su altında kaldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, nehirlerin taşması sonu en az 100 toprak set çökerken, 33 bin evi su bastı, bin 700 ev kısmen ya da tamamen yıkıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin kuzeydoğusu ve doğusunda cuma ve cumartesi günleri yeniden yağış görülebileceği uyarısında bulundu.

Başbakan Abe, dün yaptığını açıklamada, tayfundan etkilenen bölgelerdeki yardım çalışmaları için 6,5 milyon dolar harcamayı planladıklarını bildirmişti.

PARTNER Barda gördükleri kadını köşeye sıkıştırıp... İğrenç olay! Barda gördükleri kadını köşeye sıkıştırıp... İğrenç olay!
Depremde zarar gören veteriner fakültesi konteynerlerde hizmetini sürdürecekDepremde zarar gören veteriner fakültesi konteynerlerde hizmetini sürdürecek
Hasankeyf'teki son eserin taşınma hazırlığı tamamlandıHasankeyf'teki son eserin taşınma hazırlığı tamamlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hagibis tayfunu Japonya taç giyme töreni

En Çok Okunan Haberler

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Başakşehir'de işçi servisi kaza yaptı! Yaralılar var

Başakşehir'de işçi servisi kaza yaptı! Yaralılar var

Gerçeğinin kopyası ’maket ev’ şaşırtıyor

Gerçeğinin kopyası ’maket ev’ şaşırtıyor

Adana'ta terör propagandası yapanlara operasyon!

Adana'ta terör propagandası yapanlara operasyon!

Kayseri'de terör operasyonu! YPG/PYD'liler gözaltına alındı

Kayseri'de terör operasyonu! YPG/PYD'liler gözaltına alındı

Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.