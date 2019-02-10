Japonya’dan Filipinler’de kabul edilen BOL yasasına destek

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Filipinler’deki Müslüman Moro halkına geniş kapsamlı özerklik sağlanmasını öngören Bangsamoro Organik Yasası’nın (BOL) kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Filipinler’e yaptığı ziyaret sırasında Mindanao adasındaki barış sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kono, Japonya’nın Mindanao’daki gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını ve Müslümanlara kapsamlı özerklik sağlayan Bangsamoro Organik Yasası’nı desteklediğini söyledi.
Cumartesi günü Filipinler’e gelen Japon Dışişleri Bakanı Taro Kono’nun ziyaretinin 3 gün sürmesi bekleniyor. Filipinler’in güneyinde yer alan Mindanao Adası’nda yaşayan Müslüman Moro halkına geniş kapsamlı özerklik sağlanmasını öngören yasanın kabulü için yapılan referandumda yüzde 85 ’evet’ oyu çıkmıştı.
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