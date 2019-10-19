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Japonya’dan ’koalisyon’ kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 09:08 | Son Güncelleme

Japonya, Orta Doğu’daki deniz taşımacılığını güvence altına almak için ABD öncülüğünde kurulan uluslararası koalisyona Öz Savunma Kuvvetleri güçlerini gönderme kararı aldı.Geçtiğimiz Mayıs ve Haziran aylarında Hürmüz Boğazı’nda seyreden petrol gemilerine yönelik saldırıların ardından, Japonya’dan kritik bir karar geldi.

Japonya, Orta Doğu’daki deniz taşımacılığını güvence altına almak için ABD öncülüğünde kurulan uluslararası koalisyona Öz Savunma Kuvvetleri güçlerini gönderme kararı aldı.
Geçtiğimiz Mayıs ve Haziran aylarında Hürmüz Boğazı’nda seyreden petrol gemilerine yönelik saldırıların ardından, Japonya’dan kritik bir karar geldi. Cuma günü gerçekleştirilen Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında, Japonya’nın ABD öncülüğünde kurulan ve bölgedeki sularda seyir güvenliğini sağlamayı hedefleyen koalisyona katılması kararlaştırıldı. Karar alınırken Japonya’nın İran’la süregelen dostane ilişkilerinin dikkate alındığını belirten kaynaklar, bölgeye Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) güçlerinin ne zaman gönderileceğinin değerlendirildiğini bildirdi.
Bölgede SDF’nin Umman Körfezi, Umman Denizi’nin kuzeyi ve Yemen sularında konuşlanma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edilirken, görevi an itibariyle Aden Körfezi’ndeki korsanlıkla mücadele operasyonlarına da dahil olan SDF gemileri ve devriye uçaklarının yerine getireceği ifade edildi.

Tanker saldırıları ile önem kazandı
Hürmüz Boğazı, İran ve ABD arasında artan gerginliğin gölgesinde, geçtiğimiz mayıs ve haziran aylarında Körfez sularındaki tankerlere yönelik saldırı haberleri ile gündeme gelmiş, dönemin ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford 9 temmuzda yaptığı açıklamada, “Birkaç ülke ile Hürmüz Boğazı ve Bab’ül Mendep Boğazı’nda deniz güvenliğini sağlayacak bir ittifak için temas halindeyiz" ifadelerini kullanmıştı. Dönemin Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya ise, Japonya’nın ittifaka asker gönderme planının olmadığını belirterek, farklı çözüm yollarının masada olduğunu kaydetmişti.

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