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  4. Jean-Paul Belmondo: Ünlü Fransız aktör 88 yaşında hayatını kaybetti

Jean-Paul Belmondo: Ünlü Fransız aktör 88 yaşında hayatını kaybetti

06.09.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa ve dünya sinemasının en ünlü aktörlerinden Jean-Paul Belmondo 88 yaşında hayatını kaybetti. 1933 doğumlu aktör 2001'de felç geçirmiş ve kariyerini sonlandırmıştı.

Jean-Paul Belmondo: Ünlü Fransız aktör 88 yaşında hayatını kaybetti

Fransa ve dünya sinemasının en ünlü aktörlerinden Jean-Paul Belmondo 88 yaşında hayatını kaybetti.

Belmondo'nun ölüm haberini, avukatı, Fransız haber ajansı AFP'ye açıkladı.

1933 doğumlu aktör 2001'de felç geçirmiş ve kariyerini sonlandırmıştı.

Toplam 85 filmde rol alan Belmondo, 2017'de Fransa'nın Oscar'ı Cesar Sinema Ödülleri'nde Onur Ödülü'ne layık görülmüştü.

"Borsalino", "Guignolo" ve "As de l'As" gibi filmlerle tüm dünyada tanınan sanatçı, 1988'de Claude Lelouche'un yönetmenliğini üstlendiği "Itinéraire d'un enfant gate" adlı film ile En İyi Oyuncu Cesarı'nı almıştı.

Fransız heykeltıraş Paul Belmondo'nun oğlu olan Jean-Paul Belmondo erken yaşlarda tiyatroya ilgi duydu.

Konservatuvar eğitimi alan sanatçıya ünlü yönetmen Jean-Luc Godard 1959'da "À Bout de souffle" ile ilk rolünü oynama fırsatı tanıdı.

Jean-Paul Belmondo 60'lı yıllarda aralarında La Ciociara, "Un singe en hiver", "L'Homme de Rio"nun da bulunduğu 34 filmde rol aldı.

1964'te çekilen "L'Homme de Rio" aynı zamanda Belmondo'nun filmlerinde dublör kullanmadığı ilk aksiyon filmi oldu.

Belmondo kariyerinin kalanında bir daha dublör kullanmamıştı.

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