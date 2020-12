Jeff Bezos kimdir? Hayatı hakkında detaylar

Jeff Bezos Ocak 1964 yılında doğdu. New Mexico’da doğan Bezos, Houston ve Teksas’ta büyüdü. Bezos, bugünlere gelmesinde etkili olan kariyeri için her zaman emin adımlar attı. O yıllarda da bilime ve mekaniğe meraklı olan Bezos, ailesinin evinde bulunan garajını kendi çalışmaları için bir üs haline getirmişti. Jeff Bezos’un asıl hikayesinin ise üniversite yıllarında başladığını söyleyebiliriz. 1986 yılında Albert Einstein’ın öğretmenlik yaptığı Princeton Üniversitesi’nden yana tercihini kullandı. Bu üniversitede Elektrik ve Bilgisayar Bilimi Mühendisliği Bölümü’nde eğitim gördü. Üniversiteden mezun olunca Wall Street’te yer aldı. Wall Street’te kendini göstermeyi başaran Bezos, D.E. Shaw isimli finans şirketinin başkan yardımcılığı görevini üstlendi. O güne kadar şirkette göreve gelmiş en genç başkan yardımcısı unvanını kazandı. Bu sırada iş arkadaşı MacKenzie’ye aşık oldu ve 6 ay içinde onunla evlendiler. Daha sonra D.E. Shaw’dan istifa etti. Bu istifası sonrasında ise Amazon.com’u kurdu. Amazon’un kuruluşuyla beraber karşı konulamaz yükseliş dönemi başladı. Amazon kurulduğu günden itibaren hem Bezos’un hem de tüm İnternet kullanıcılarının hayatını değiştiren bir site oldu.

1998’de CD satışına başlayan Jeff Bezos, ilerleyen senelerde çok daha farklı kategorilerdeki sektörlerde de yer aldı. 2007 yılında okuma cihazı Kindle çıktı. Kablosuz İnternet ağı ile kullanılabilen bu dijital kitap okuyucu üzerinden kullanıcılar kitap satın alabildi. Bunun yanı sıra kitap yükleme ve okuma işlemi de gerçekleştirilebilen Kindle kullanıcıları tarafından tam not aldı.

Yine durmak bilmeyen Bezos, aynı yıl Amazon üzerinden kendi dizilerini ve filmlerini yapacağı bir stüdyo projesini başlattı. Jeff Bezos ayrıca 2013 yılında 250 milyon dolarlık anlaşmayla Washington Post’u satın aldı. Bezos’un net değeri 2017’de 72.8 milyar dolar olarak hesaplandı.

Amazon’un sitesini ziyaret ettiğinizde sizi elektronik aletlerden kitaba, aksesuardan mobilyaya kadar sayısız kategoride ürün karşılar. Bezos, Amazon’u ilk kurulduğu günden beri sürekli geliştirmeye çalışmıştır. Jeff Bezos Amazon için hazırladığı logoda tüketicileri için aslında bir de mesaj verir. Logodaki sarı çizgi ilk bakışta gülen bir yüzü anımsatır. Ama aslında burada verilmek istenen mesaj A’dan Z’ye uzanan bir ok işaretidir. Bu da Amazon.com içerisinde A’dan Z’ye her şeyi bulabileceğiniz anlamına gelir.

Amazon’u benzerlerinden ayıran bir fark vardır. Amazon sitesi satış yaptığı her ülkenin tüketim alışkanlıklarına göre güncellenir. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve İrlanda, Fransa, Kanada, Almanya, İtalya, İspanya, Hollanda, Avustralya, Brezilya, Japonya, Çin, Hindistan, Meksika, Singapur, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin siteleri birbirlerinden bağımsızdır.