Jeff Bezos kimdir? Hayatı hakkında detaylar

Jeff Bezos ile ilgili anlatılacak pek çok nokta vardır. Fakat oldukça bilindik bir site olan Amazon.com’un kurucusu, CEO’su ve başkanı olduğunu bilmeniz gerekir. Buna ek olarak da uzay araştırmaları yapan Blue Origin’in de kurucusu ve sahibidir. Jeff Bezos sahip olduğu servetiyle dünyanın en çok konuşulan zenginlerinden biridir. Jeff Bezos kimdir diye merak ediyorsanız yazımızdan ünlü ismin hayatı ve başarıları hakkında pek çok detaya ulaşabilirsiniz. Jeff Bezos’un Hayatı Jeff Bezos Ocak 1964 yılında doğdu. New Mexico’da doğan Bezos, Houston ve Teksas’ta büyüdü. Bezos, bugünlere gelmesinde etkili olan kariyeri için her zaman emin adımlar attı. O yıllarda da bilime ve mekaniğe meraklı olan Bezos, ailesinin evinde bulunan garajını kendi çalışmaları için bir üs haline getirmişti.

Jeff Bezos’un asıl hikayesinin ise üniversite yıllarında başladığını söyleyebiliriz. 1986 yılında Albert Einstein’ın öğretmenlik yaptığı Princeton Üniversitesi’nden yana tercihini kullandı. Bu üniversitede Elektrik ve Bilgisayar Bilimi Mühendisliği Bölümü’nde eğitim gördü. Üniversiteden mezun olunca Wall Street’te yer aldı. Wall Street’te kendini göstermeyi başaran Bezos, D.E. Shaw isimli finans şirketinin başkan yardımcılığı görevini üstlendi. O güne kadar şirkette göreve gelmiş en genç başkan yardımcısı unvanını kazandı. Bu sırada iş arkadaşı MacKenzie’ye aşık oldu ve 6 ay içinde onunla evlendiler. Daha sonra D.E. Shaw’dan istifa etti. Bu istifası sonrasında ise Amazon.com’u kurdu. Amazon’un kuruluşuyla beraber karşı konulamaz yükseliş dönemi başladı. Amazon kurulduğu günden itibaren hem Bezos’un hem de tüm İnternet kullanıcılarının hayatını değiştiren bir site oldu.

Bezos 2004 yılında ise Blue Origin adlı bir uzay araştırmaları şirketi kurdu. Şirketin kuruluş amacı uzay uçuşları için yeni teknolojiler geliştirmek ve uzaya insan seyahatlerini başlatmaktır. Bir roket fırlatma tesisi olan Blue Origin Bezos’un hedeflediği noktalar doğrultusunda da günümüzde çalışmalarını sürdürür. Servetiyle sık sık konuşulan biridir. Buna ek olarak da Jeff Bezos evi sayesinde de oldukça gündemde olmayı başarmıştır. Amazon Nasıl Kuruldu? Jeff Bezos hayatı ve başarılarıyla ilgi odağı olan biridir. Dünyanın en popüler e-ticaret sitelerden biri olan Amazon.com ise bu başarılar arasında bulunur. Bezos, Amazon’u 5 Temmuz 1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Seattle şehrinde, çalışanlarıyla birlikte yazılım geliştirmeye çalıştığı garajında kurdu. Bezos şirketi için isim arayışındaydı. Dünyanın en büyük nehri olaran Amazon Nehri’nden ilham aldı. Operasyonun hızla büyümesi sayesinde garaj da kısa süre içinde bir ofise dönüştü. Daha sonra ise yaptıkları çalışmalar ofisin büyümesini sağladı.

Şirketin ilk başarısı inanılmaz bir mucize gibi oldu. Reklamsız bir şekilde satışlar hızla arttı ve yabancı ülkelere de satışlar yapılmaya başlandı. Bunun sonucunda 1997 yılında Amazon.com halka açık bir site haline geldi. İki yıl sonra kendi alanındaki tüm rakiplerini geride bırakarak e-ticaret lideri oldu. 24 saat açık ve kullanıcı dostu bir site olan Amazon, kullanıcıları okudukları kitaplar veya izledikleri filmler hakkında yorum yapmaya teşvik etti. Bu özellikleri sayesinde Amazon kısa sürede lider konuma yükseldi.