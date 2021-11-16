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Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin ticari uzay istasyonu kurmayı planlıyor

16.11.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin adlı uzay turizmi şirketi, ticari bir uzay istasyonu inşa etmeyi planladığını açıkladı. İstasyon "birden fazla amaca hizmet edebilecek bir iş merkezi" olarak düşünülüyor ve içinde aynı anda 10 kişinin yaşayabilmesi hedefleniyor.

Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin ticari uzay istasyonu kurmayı planlıyor

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin adlı uzay turizmi şirketi, ticari bir uzay istasyonu inşa etmeyi planladığını açıkladı.

Şirket yöneticileri, 2030'a kadar bitirmeyi hedefledikleri istasyonun adının Orbital Reef (Yörüngesel Resif) olacağını duyurdu.

İstasyonun "birden fazla amaca hizmet edebilecek bir iş merkezi" olarak düşünüldüğü ve içinde aynı anda 10 kişinin yaşayabileceği belirtildi.

Blue Origin, istasyonun inşasında Sierra Space ve Boeing şirketleriyle işbirliği yapacak.

Yaklaşık 3 bin metrekare alana sahip olacak istasyonda yerçekimsiz ortam film çekimleri ve son teknolojileri gerektiren araştırmalar yapılması hedefleniyor.

Basın toplantısında konuşan Sierra Space ve Blue Origin temsilcileri, istasyonun maliyetinin ne kadar olacağına dair soruları yanıtsız bıraktı.

Fakat proje Bezos'tan sağlam bir destek almış gibi gözüküyor.

Bezos, Blue Origin'e yılda 1 milyar dolar kaynak sağlayacağını açıklamıştı.

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) 20 yaşındaki Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) yenisini inşa etme planını ilan ettiği bir dönemde ortaya çıktı.

ISS'in 2030 yılına kadar bütçesi bulunsa da istasyonun büyük bir tamirata ihtiyacı var.

Rus yetkililer, istasyondaki çağ dışı kalmış teknolojilerin bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu ve 2025'ten sonra ISS'ten çekilebileceklerini söylemişti.

Buna yanıt olarak NASA bu yıl yeni bir uzay istasyonu inşası için 400 milyon dolarlık ihaleye çıkmıştı.

İhale için büyük bir rekabet yaşanabilir.

Bu hafta Lockheed Martin, Nanoracks ve Voyager Space şirketleri de 2027'ye kadar alçak yörüngede bir uzay istasyonu inşa etmek için birlikte çalışacaklarını duyurmuştu.

Blue Origin için bu yıl her şey iyi gitmedi.

Şirket Jeff Bezos ve Star Trek aktörü William Shatner'ı uzaya göndererek dikkatleri üzerine çekmeyi başarsa da iş yerinde cinsel istismar ve güvenlik uyarılarını ciddiye almama gibi suçlamalarla da karşılaştı.

Geçen ay da NASA'nın 2,9 milyar dolarlık bir ihalesini, bu alandaki en büyük rakiplerinden biri olan Elon Musk'ın Space X şirketine kaptırmıştı.

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