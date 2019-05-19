Jel tırnak uygulaması cilt kanseri mi yapıyor?

Darbelere karşı dirençli ve normal ojelere göre daha uzun süre formunu koruması nedeniyle tercih edilen jel tırnak bakımlarına kaşı uzmanlar uyarıyor. Jel bakımlar üzerine yapılan çalışmalara göre, çoğu güzellik salonunun uygulamaları zayıf ve yetersiz. Ancak dermatologlar, kendinizi korumak için bazı önlemler alabileceğinizi öneriyor.

Amerikan Dermatoloji Derneği için bir kılavuz hazırlayan Dermatolog Dr. Chris Adigun, ‘’Jel manikür UVA ışınları yayan LED lambalar kullanılarak yapılan bir işlem. UVB ışınları (güneş gibi) yanma izi verebilirken, UVA ise yaşlanmadan, cilt hasarından ve kanserden sorumlu olan türdür. Riskli jellerin ne kadar riskli olduğunu anlamak için “sorun ”, bu tedavinin salondan salona nasıl uygulanacağına dair bir standardizasyon bulunmadığıdır. Deri kanseri hakkında bildiklerimiz hep güneş ışığına dayanıyor, ancak ellerimizden farklı mesafelere yerleştirilmiş LED lambalar da sorun teşkil edebilir. Daha çok bu lambaların biliçsiz kullanımı problemlerin önünü açıyor. Bununla birlikte, genetik, pigmentasyon, kanser öyküsü olanlar da UVA ışınlarına ve etkilerine daha duyarlı hale gelebilir’’ diyor.

Adigun eğer uzun süre bir bakım isteniyor ve jel tırnaktan vazgeçilemiyorsa bazı önerilerde bulunuyor: ‘’Cildi örtmeyi öneriyorum. Eldiven, eşarp, her ne olursa olsun elinizi örtün. Yüksek koruyuculu güneş kremi de kullanabilirsiniz.

