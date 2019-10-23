Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon gençlik sırrılarını Aralıklı Oruç da denilen 16 saat diyetine bağlıyor

Online yayın platformu Apple TV+ dizisi The Morning Show için yıllar sonra yeniden bir araya gelen Hollywood’un iki güçlü ismi Jennifer Aniston (50) ve Reese Witherspoon (43), gençlik sırlarını açıkladı.

Aniston ve üç çocuk annesi Witherspoon 16 saat aç kalmayı temel alan 16 saat diyeti yaptıklarını, yeşil sebze suyu içtiklerini ve haftada altı gün spor yaptıklarını anlattı.

Radio Times dergisine konuşan ünlü ikili, haftada bir gün ‘aldatma günü’ uyguladıklarını, o bir tek günde ne seviyorlarsa istedikleri zaman yiyebildiklerini söyledi. Aniston ve Witherspoon, hiç kızartma yemediklerini ve kahvaltı etmediklerini belirtti.

Aniston, “Aralıklı olarak aç kalıyorum, sabahları hiçbir şey yemiyorum. 16 saat boyunca katı gıda almamayla büyük bir değişim fark ettim” dedi.

“Sabahları sadece yeşil sebze suyu ve kahve içiyorum” diyen Witherspoon, “Jen sağlıklı yaşam ve spor konusunda çok bilgili, dolayısıyla ona uyuyorum. Sağlıklı yaşam konusunda harika bir danışman” ifadesini kullandı. Witherspoon ayrıca çocukları nedeniyle güne 5.30’da başladığını, 7.30’da spor yaptığını ve haftanın altı günü bu rutini sürdürdüğünü belirtti.