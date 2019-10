Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon gençlik sırrılarını Aralıklı Oruç da denilen 16 saat diyetine bağlıyor

Online yayın platformu Apple TV+ dizisi The Morning Show için yıllar sonra yeniden bir araya gelen Hollywood’un iki güçlü ismi Jennifer Aniston (50) ve Reese Witherspoon (43), gençlik sırlarını açıkladı.

Aniston ise haftada beş gün spor yaptığını, güne kereviz suyu içerek başladığını, ardından meditasyon ve spor yaptığını anlattı.

Daily Mail'e konuşan diyetisyen Susie Burrell da 16 saat diyetinin herkese uygun olmadığını belirterek, bu diyette genelde sabah 10.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında yemek yenildiğini, geri kalan zamanlarda aç kalındığını söyledi.

Hollywood yıldızları Aniston ve Witherspoon, gelecek ay yayınlanacak The Morning Show dizisinde, gündüz kuşağındaki bir talk show'da birbirine rakip iki kişiyi canlandırıyor. Başrol oyuncuları bölüm başı 2’şer milyon dolar (12 milyon TL) kazanırken dizinin her bölümü Apple TV+’a 15 milyon, her bir sezonu ise 300 milyon dolara mal olacak. Steve Carell, Mark Duplass, Gugu Mbatha-Raw ve Billy Crudup'un da rol aldığı dizi, Apple TV'yle birlikte 1 Kasım'da yayınlanacak.

(NTV)