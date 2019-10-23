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Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon gençlik sırrılarını Aralıklı Oruç da denilen 16 saat diyetine bağlıyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 23.10.2019 11:02 | Son Güncelleme

Friends dizisindeki rol arkadaşları Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon, Apple TV+’ta yayınlanacak The Morning Show dizisinde yeniden birlikte seyirci karşısına geçmeye hazırlanıyor. İkili, dizilerinin tanıtımı için verdikleri röportajda gençlik sırlarını ve birlikte uyguladıkları 'Aralıklı Oruç 16 saat diyeti'ni açıkladı.

Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon gençlik sırrılarını Aralıklı Oruç da denilen 16 saat diyetine bağlıyor

Online yayın platformu Apple TV+ dizisi The Morning Show için yıllar sonra yeniden bir araya gelen Hollywood’un iki güçlü ismi Jennifer Aniston (50) ve Reese Witherspoon (43), gençlik sırlarını açıkladı.

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Aniston ve üç çocuk annesi Witherspoon 16 saat aç kalmayı temel alan 16 saat diyeti yaptıklarını, yeşil sebze suyu içtiklerini ve haftada altı gün spor yaptıklarını anlattı.

Radio Times dergisine konuşan ünlü ikili, haftada bir gün ‘aldatma günü’ uyguladıklarını, o bir tek günde ne seviyorlarsa istedikleri zaman yiyebildiklerini söyledi. Aniston ve Witherspoon, hiç kızartma yemediklerini ve kahvaltı etmediklerini belirtti.

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Aniston, “Aralıklı olarak aç kalıyorum, sabahları hiçbir şey yemiyorum. 16 saat boyunca katı gıda almamayla büyük bir değişim fark ettim” dedi.

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“Sabahları sadece yeşil sebze suyu ve kahve içiyorum” diyen Witherspoon, “Jen sağlıklı yaşam ve spor konusunda çok bilgili, dolayısıyla ona uyuyorum. Sağlıklı yaşam konusunda harika bir danışman” ifadesini kullandı. Witherspoon ayrıca çocukları nedeniyle güne 5.30’da başladığını, 7.30’da spor yaptığını ve haftanın altı günü bu rutini sürdürdüğünü belirtti.

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Aniston ise haftada beş gün spor yaptığını, güne kereviz suyu içerek başladığını, ardından meditasyon ve spor yaptığını anlattı.

Daily Mail'e konuşan diyetisyen Susie Burrell da 16 saat diyetinin herkese uygun olmadığını belirterek, bu diyette genelde sabah 10.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında yemek yenildiğini, geri kalan zamanlarda aç kalındığını söyledi.

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Hollywood yıldızları Aniston ve Witherspoon, gelecek ay yayınlanacak The Morning Show dizisinde, gündüz kuşağındaki bir talk show'da birbirine rakip iki kişiyi canlandırıyor. Başrol oyuncuları bölüm başı 2’şer milyon dolar (12 milyon TL) kazanırken dizinin her bölümü Apple TV+’a 15 milyon, her bir sezonu ise 300 milyon dolara mal olacak. Steve Carell, Mark Duplass, Gugu Mbatha-Raw ve Billy Crudup'un da rol aldığı dizi, Apple TV'yle birlikte 1 Kasım'da yayınlanacak.

(NTV)


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Jennifer Aniston aralıklı oruç diyeti Reese Witherspoon

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