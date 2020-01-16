JICA Derneği eski başkanı Hüseyin Velioğlu'na Japonya'dan devlet nişanı

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Derneğinin eski başkanı Hüseyin Velioğlu'na, Türkiye-Japonya dostluğu için sarf ettiği çabalar nedeniyle "Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı" verildi.

Bir dönem Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme genel müdürlüğü de yapan Velioğlu için Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima Akio'nun ev sahipliğinde, büyükelçilik konutunda davet düzenlendi.

Davete, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ Atalay'ın yanı sıra JICA Derneği mensupları, bürokratlar, iş insanları, Velioğlu'nun ailesi ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Miyajima, Velioğlu'nun, Japonya'nın uluslararası iş birliği vesilesiyle Türkiye ekonomisine sağladığı önemli katkılara ve iki ülkenin dostluğunun temelinin oluşturulmasında gösterdiği çabalara yönelik bir övgü olarak "Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı" ile taltif edildiğini belirtti.

Miyajima, Velioğlu'nun 1986'da JICA'nın Japonya'da düzenlediği su ürünleri yetiştiriciliği eğitim programına katılmasının ardından Türkiye'de Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürü olarak da JICA projesinde görev aldığını ve yetiştirilmesi zor olan Karadeniz kalkan balığı üretim tekniklerinin geliştirilmesi konusunda başarılara imza attığını anlattı.