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'Jigolo olmak ister misiniz?' diyerek 100 erkeği dolandırdılar! Flaş gelişme

09.02.2021 22:38 | Son Güncelleme:
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'Jigolo olmak ister misiniz?' diyerek 100 erkeği dolandırdılar! Flaş gelişme

Balıkesir merkezli 2 ilde, erkekleri "jigolo yapma" vaadiyle vatandaşları dolandıran şahısların emniyetteki sorguları tamamlandı. Adliyeye çıkarılan 49 kişiden 28’i tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları “Jigolo olmak ister misiniz?” diye açılan internet sayfasında yaklaşık 120 bin lira civarında dolandıran ve yakalanan 49 kişinin emniyetteki işlemlerini tamamlandı.

100 FARKLI KİŞİYİ AYNI YÖNTEMLE DOLANDIRDILAR

Polislerin yaptığı kapsamlı çalışmalar sonucunda, olayın organize bir şekilde gerçekleştiği ve 44 şüpheli şahsın organize suç örgütünün içerisinde olduğu tespit edildi. Yaklaşık 2 ay süren çalışmalarda 100 farklı müştekinin aynı yöntem ile dolandırıldıkları tespit edildi.

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29 Ocak günü gerçekleştirilen eş zamanlı planlı operasyon sonucu İstanbul’da 46 ve Gaziantep’de 3 şüpheli olmak üzere toplam 49 şüpheli yakalanarak Balıkesir’e getirildi. Emniyette sorguları tamamlanan şahıslar adliyeye çıkarıldı.

28 KİŞİ TUTUKLANDI

Zanlılardan 28’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 13’ü adli kontrol şartıyla salıverildi. 8’i ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (İHA)

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