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Jinekomasti ameliyatını SGK karşılar mı?

27.12.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkeklerde gelişen meme büyümesi, vücuttaki östrojen ve testosteron hormonunun dengesizliğine işaret eder. Bu kişiler meme büyümesi sebebiyle jinekomasti tedavisi için özel ve devlet hastanelerine başvurabilirler. Bu tedaviden yararlanmak isteyenlerin ise en çok merak ettiği soru ise özel ve devlet hastanelerinde gerçekleştirilen jinekomasti ameliyatının SGK tarafından karşılanıp karşılanmadığıdır. Peki, jinekomasti ameliyatını SGK karşılar mı?

Jinekomasti ameliyatını SGK karşılar mı?

Erkeklerde görülen meme büyümesine jinekomasti denir. Genellikle meme boyutun kişinin genel fiziği ile doğru orantılı olarak geliştiğine inanılsa da en büyük sebeplerinden biri vücutta salgılanan östrojen ve testosteron hormonudur. Vücutta bulunan östrojen hormonu meme gelişiminde önemli bir rol oynar. Meydana gelen meme büyümesi, iki taraflı ve nadiren tek taraflı olarak dünya çapında 18 erkekten 1'inde sorun hâline gelen bir durumdur. Jinekomasti sorunu yaşayan erkeklerin memesinde ağrı ve acı hissi yaşansa da bu durum fizyolojik olarak sağlığa zararlı değildir. Ancak bu sorunu yaşayan genç ve yetişkin erkekler, psikolojik rahatsızlık duyarak yüzme ve benzeri spor gibi fiziksel aktiviteler sırasında çevredeki insanların dikkatini çekmekten oldukça rahatsızlık duydukları için jinekomasti ameliyatı olmayı düşünebilir.

Jinekomastinin sebepleri nelerdir?

Erkeklerde meydana gelen meme büyümesi genellikle hormonal dengesizliğin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Erkeklik hormonu olarak bilinen testosteron hormonu seviyesinin azalması ve kadınlık hormonu olan östrojen seviyesinin gereğinden fazla artması durumunda kişide jinekomasti görülebilir. Jinekomasti doğal hormonal bozukluklar ve çeşitli hastalıkların yanı sıra ilaçların içeriğinde yer alan etken maddelerden de kaynaklanabilir. Genç erkeklerin ergenlikte yaşadığı hormon gelişim sürecinde bazen meydana geldiği bilinir. Ancak bu sorun çoğunlukla tedavi gerektirmeden bir süre sonra kendiliğinden geçebilir. Yetişkin erkeklerde ise 50-69 yaşları arasında daha fazla görülür. Jinekomastiye neden olan dış etkenler şu şekilde sıralanabilir:

  • Sporcular tarafından yaygın olarak kullanılan steroidler ve androjenler
  • Östrojen içeren ilaçlar
  • Prostat büyümesini engelleyen antiandrojenler (flutamid, finasterid)
  • Sigara ve alkol kullanımı
  • İçeriğinde kimyasal maddeler bulunan şampuan, sabun ve kozmetik ürünleri

Jinekomasti ameliyatını SGK karşılar mı?

Erkeklerde görülen meme büyüklüğü hem vücuttaki hormon dengesizliği açısından hem de estetik görünüm açısından istenmeyen bir durumdur. Jinekomasti teşhisi konulurken obeziteye bağlı olarak geliştiği düşünülüyorsa diyetisyen veya diğer sebepleri araştırmak için endokrinoloji, kadın doğum ve genel cerrah bölümlerinde muayeneler yapılır.

Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi alanında uzmanlaşmış doktorlar tarafından yapılan jinekomasti ameliyatı, memedeki estetik görünümün erkek bedenine uygun bir şekilde yeniden oluşmasını amaçlar. Bu işlem için gerekli tetkikler yapıldıktan sonra tedavi planlanır. Jinekomasti ameliyatı estetik operasyon kategorisinde değerlendirildiği için özel ve devlet hastanelerinde ücretli bir şekilde yapılır. Eğitim ve araştırma hastanelerinden heyet raporu alındığı taktirde jinekomasti ameliyatı SGK kapsamında değerlendirilir ve kamu hastanelerinde ücretsiz olarak yapılabilir. Yani jinekomasti ameliyatı estetik ameliyat kategorisinde değerlendirildiği zaman SGK tarafından karşılanmaz. Ancak eğitim ve araştırma hastanelerinden heyet raporu alındığında jinekomasti ameliyatı SGK tarafından değerlendirilir ve devlet hastanelerinde ücretsiz yapılabilir.

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