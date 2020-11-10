Joe Biden: ABD ‘hegemonya’ projesine geri mi dönecek?

ABD'nin "tek süper güç" statüsünü teyit eden 1. Körfez Savaşı'nın ardından ABD Devlet Başkanı Bush "demokrasiye ve hukuka dayalı bir yeni dünya düzenini" muştularken, ABD dış politika çevrelerinde bu paradigma arayışına ilişkin iki farklı cevap şekilleniyordu.

Artık, ABD'nin karşısında "Amerikan dünyasının" küreselleşmesi olasılığına ve bunun getireceği sorunların yönetilmesine ilişkin yeni bir paradigma bulma sorunu vardı.

"Batı" bir "Amerikan dünyasıydı". Soğuk Savaş bitince ABD tek süper güç statüsüne yükseldi ama iki kutuplu dünyanın dış politika paradigması da dağıldı.

Soğuk Savaş döneminde iki kutuplu dünyanın "Batı Bloku" ABD liderliğinde, onun ekonomik gücünün etkisi ve güvenlik mimarisinin nükleer şemsiyesinin altında şekillenmişti.

Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ın izleyeceği dış politika ve bu politikanın başarı olasılığı üzerinde düşünürken, ABD'nin Soğuk Savaş bittikten sonra dış politika alanında Kissinger'ın deyimiyle karşılaştığı "paradigma krizini" de göz önüne almak gerekiyor.

Birinci cevap ABD'nin "süper güç" olmasının özellikle askeri boyutuna ("sert güce") dayanarak bir tek kutuplu dünya inşa etmeye ilişkindi.

Bu "Soğuk Savaş" döneminin ittifaklar sistemini güvenlik mimarisini işlevsizleştiren, Irwing Kristol, Robert Kagan ve Paul Wolfowitz gibi düşünürlerin deyimiyle adeta "artık kendi realitesini kendisi şekillendiren bir imparatorluk" projesiydi.

İkinci cevap ise esas olarak Demokratik Parti'nin liberal entelijensiyası ve yükselmekte olan Bill Clinton tarafından temsil ediliyordu.

Bu görüştekiler ABD'nin ekonomik ve kültürel gücünün, liberal demokrasinin ve serbest piyasanın küreselleşmesine bağlı olarak, ABD'nin çıkarlarını ve liderliğini güvenceye alacak, yeni bir "ABD dünyası" kurulabileceğine inanıyordu.

Bu, zamanın popüler kavramıyla "küreselleşen dünyada" ABD'nin çıkarlarını "yumuşak güce" dayanarak koruyacak hegemonya (rıza alarak yönetme) projesiydi.

3. Paradigma

Ne hegemonya ne de imparatorluk projeleri başarılı olabildi, ABD'nin uluslararası konumunu restore edebildi. Bush dönemini izleyen Obama-Biden yönetiminde rıza alarak liderlik (hegemonya) projesine bir geri dönüş çabası gördük. Ancak bu çaba da başarılı olamadı.