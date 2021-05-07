Joe Biden'dan Putin açıklaması: Görüşebileceğimize eminim

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da açıklanan nisan ayı istihdam raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı asker yığınağına değinen Biden, "Bu durum benim Putin ile görüşme isteğimi etkilemiyor. Biliyorsunuz Rusya bazı askerlerini çekmeye başladı. Şu anda bölgede asker yığınağı var ancak bir ay öncesinden daha azlar." ifadesini kullandı.

Biden, haziran ayında Londra ve Brüksel'e yapacağı ziyaret sırasında Putin ile baş başa bir görüşme yapıp yapmayacağının sorulması üzerine, "Görüşebileceğimize eminim. Ancak görüşmenin yeri ve zamanı henüz belli değil. Bu konuda çalışılıyor." yanıtını verdi.

İran'ın Viyana'da yürütülen nükleer görüşmeler konusunda ciddi olduğuna inanıp inanmadığının sorulması üzerine ise Biden, "Evet buna inanıyorum ancak İran'ın ne kadar ciddi olduğu ve neleri yapmaya hazır olduğu farklı bir hikaye. Görüşmelerimiz sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"EKONOMİMİZ DOĞRU YOLDA İLERLİYOR AMA GİDECEK UZUN YOLUMUZ VAR"

Tarım dışı istihdamın nisanda 266 bin kişi arttığına işaret eden Biden, düşündüğünden daha hızlı ilerlediklerini belirtti.