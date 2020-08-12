Joe Biden’in başkanlık yarışında Başkan Yardımcısı Adayı Kamala Harris

Senatörlükten evvel Kaliforniya Eyalet Savcılığı görevini de gerçekleştirmiş olan Harris Hintli ve Jamaikalı bir ailenin evladı. Harris ile ABD tarihinde dördüncü defa büyük partilerden biri tarafından bir kadın aday gösterilirken aynı zamanda ilk siyahi ve Asyalı kadın aday olarak da göze çarpıyor.

BIDEN'IN AÇIKLAMASI BEYAZ SARAY'DA YANKI BULDU

Harris’in kendisi için “iyi bir seçim” derken Anayasa Mahkemesi üyelik seçimlerinde Harris’in Brett Kavanaugh’a karşı çok acımasız olduğunu hatırlatan Trump “Kavanaugh’a yaklaşımı korkunçtu. Bunu yakın zamanda unutmak mümkün değil” dedi.

Başkan yardımcısı Mike Pence’de Arizona’da gerçekleştirdiği kampanya toplantısında “Senatör Harris’e yarışa hoş geldiniz diyorum. Demokrat Parti’nin ve Başkan adayları Biden’in radikal sol tarafından ele geçirildiğini biliyoruz. Bu sebeple Harris’in seçilmesi şaşırtıcı değil” dedi.

Eski Başkan Obama ise Biden’e verdiği desteği yineleyerek “Senatör Harris’i uzun zamandır biliyorum. Üstleneceği iş için fazlasıyla hazır” dedi.

BIDEN ÖNDE

Yapılan anket çalışmalarına göre Biden, rakibi Başkan Trump’In yüzde yedi buçuk önünde yarışı sürdürüyor. ABD başkanı olabilmek için her eyaletin nüfusuna göre belli bir ıy oranı bulunmakta. Eyalette kazanan partinin adayı o eyaletin oylarını da kazanmış sayılıyor. Seçmen Kolajı olarak adlandırılan bu sisteme göre bir adayın başkan seçilebilmesi için 270 seçmen kolajı oyu kazanması gerekiyor. Ülke çapında yapılan anketlere göre Biden şu an için 298 seçmen kolajı oyuna sahip.