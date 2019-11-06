John Bercow'dan Trump yorumu

LONDRA (AA) - İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası’nın eski başkanı John Bercow, ABD Başkanı Donald Trump’la ilgili olumsuz görüşünün değişmediğini, aksine pekiştiğini söyledi.

Londra’da uluslararası basınla bir araya gelen Bercow, toplantı çıkışında AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump’a İngiltere ziyareti sırasında parlamentoya hitap etmesi için izin vermeyen Bercow, bu konudaki görüşünün aradan geçen zamanda değişmediğini kaydetti.

"Bu konudaki pozisyonumu 2017 şubat ayında açıkça ortaya koymuştum." ifadesini kullanan Bercow, "Aradan geçen 2,5 yılda bu fikrimi değiştirecek bir şey olmadığı gibi, tersine, bunu pekiştirecek pek çok şey oldu." diye konuştu.

Bercow 2017’de yaptığı açıklamada, Trump’ın "ırkçı ve cinsiyetçi" olduğu gerekçesiyle, İngiliz parlamentosuna hitap etmeye uygun olmadığını söylemişti. John Bercow, Trump’ın bazı Müslüman ülkelerden göçe karşı aldığı kararın ardından da bu görüşünün güçlendiğini kaydetmişti.

Donald Trump, biri resmi ziyareti olmak üzere İngiltere’ye yaptığı iki ziyarette de İngiliz parlamentosuna hitap edememişti.

Brexit sürecinde hükümete karşı parlamentonun üstünlüğünden yana aldığı tutumla dünya çapında ün kazanan Bercow, Avam Kamarası başkanlığı görevini geçen hafta bırakmıştı.

