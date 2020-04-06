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Johnson hakkında 2 farklı açıklama kafa karıştırdı!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.04.2020 12:05 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının üzerinden 10 gün geçmesine rağmen semptomlarının devam etmesi nedeniyle dün test yapılması için hastaneye kaldırılmasının ardından, İskan Bakanı Robert Jenrick Johnson'ın durumunun "iyi olduğunu" ve yakında başbakanlık konutuna dönmesinin beklediğini açıkladı. Ancak İngiliz The Guardian'dan tersi yönde bir açıklama geldi.

Johnson hakkında 2 farklı açıklama kafa karıştırdı!

Geçen ay koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından başbakanlık konutunda kendini izole eden Johnson'ın ateşi düşmediği için doktorları testler için hastaneye gitmesi gerektiğini düşünülmüş ve hastaneye yatırılmıştı.

Hastanenin adı belirtilmezken hükümet "tedbir amaçlı" olduğunu ifade etmişti.

İngiltere Başbakanlığı yaptığı açıklamada, "Başbakan doktorunun tavsiyesi üzerine bu gece test yapılması için hastaneye gönderildi" demişti.

İskan Bakanı Robert Jenrick BBC radyosuna yaptığı açıklamada, Johnson hakkında son durumu aktardı.

Jenrick "İyi olduğunu duydum ve en kısa sürede başbakanlık konutuna geri dönmesini bekliyorum" dedi. Jenrick, Johnson'ın bugün hastanede kalan testlerinin yapılacağını, gelişmeler hakkında kendisinin bilgilendirileceğini ve hükümeti yönetmeye devam edeceğini de belirtti.

Öte yandan bu açıklamalara karşın İngiliz The Guardian gazetesi Johnson'ın durumunun sanıldığından daha kötü olduğunu duyurdu.

The Guardian, hükümete yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Johnson nefes alış verişlerinden endişe duyan doktorlar tarafından görüldüğü ve Johnson'ın durumunun 'yetkililerinin itiraf etmeye hazır olduğundan daha ciddi olduğunu' iddia etti.

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