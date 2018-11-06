Juice Pack Air ile iPhone X daha güçlü!

Ünlü aksesuar üreticisi Mophie, uzun bir aranın ardından iPhone X için şarjlı kılıf üretme kararı aldı. Juice Pack Air serisine dahil edilen yeni şarjlı kılıf sahip olduğu kapasite ile kullanıcılarını pek memnun etmeyecek gibi görünüyor.

1,720 mAh kapasiteli Mophie şarjlı kılıf aynı zamanda Qi standartlarında kablosuz şarjı da destekliyor.

iPhone X için geliştirilen bu şarjlı kılıf, telefona 30 saat daha fazla kullanım süresi kazandırıyor. Powerbank taşımak istemeyenler için geliştirilen bu kılıf aynı zamanda iPhone X’u düşme sonucu oluşacak darbelere karşı da koruyor.

Siyah ve mavi renk seçeneklerine sahip bu kılıfın Apple lisanslı olduğunu ve telefona hiçbir şekilde zarar vermediğini belirtelim.

Piyasadaki diğer lisanssız ürünler batarya ömrünü kısaltırken, Mophie’nin geliştirdiği teknolojiler ile bu tip bir olumsuzluk söz konusu olmuyor. 99 dolar fiyat etiketine sahip olan kablosuz şarj destekli şarjlı kılıfı buradan satın alabilirsiniz.

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