Jump Rope Challenge ücretsiz olarak yerini aldı

Çift Joy-Con kumandası kullanarak ve bunları bir atlama ipinin kolları olarak hayal ederek, oyuncular neredeyse her gün ip atlayabilirler.

Ancak görünürde bir ip yok! İki hane üyesi atlayabilir ve en yüksek skora ulaşmak için birlikte oynayabilir.

JUMP ROPE CHALLENGE NASIL OYNANIR?

Her bir kişi bir Joy-Con tutar. Basit menüler ve atlamak için hiçbir öğretici olmadan, ipleri öğrenmek ve başlamak hızlı ve kolaydır. İp atlayamayanlar veya alt kattaki komşuları rahatsız etmekten endişe duyanlar da olacak. Bunun için oyuncular dizlerini bükebilir veya herhangi bir gürültü yaratmadan oyunu oynamak için kollarını hareket ettirebilirler.

Jump Rope Challenge, Japonya’da evden çalışırken küçük bir grup Nintendo geliştiricisi tarafından günlük yaşamlarına hızlı ve eğlenceli bir hareket eklemek için basit bir etkinlik olarak oluşturuldu.

Bu oyun Joy-Con ile oynandığı için maalesef ki Nintendo Switch Lite’ta ekstra Joy-Con satın almadan oynanamıyor. Sensörler yardımı ile atladığınız ipi sayan oyun, özellikle şu günlerde evde kalan ve spor yapamıyorum diye dert yanan oyuncular için şahane bir çözüm olacak.

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