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Jumping Jack Nedir? Nasıl Yapılır? Neden Yapmalı?

sebboy sebboy
SAĞLIKLI YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Spor, şüphesiz ki hayatın vazgeçilmez bir parçası olmalı.

Jumping Jack Nedir? Nasıl Yapılır? Neden Yapmalı?

Spor, şüphesiz ki hayatın vazgeçilmez bir parçası olmalı. Ancak hareket eden vücut kendini yenileyip zindelik kazanabilir. Hastalıklara karşı bağışıklık kazanmanın ve genç kalmanın sırları da yine egzersiz yapmakta saklı. Ne yazık ki, spor kariyerini okuldaki beden eğitimi dersleriyle noktalayanların sayısı hiç de az değil! Siz de eğer bu gruba dahilseniz, derslerden hatırlayacağınız basit ama etkili bir ısınma hareketi ile sahalara geri dönebilirsiniz. Jumping Jack, zıplamanın sağladığı eşsiz enerjiyle kardiyo yapmanın en eğlenceli yollarından biri.

Jumping Jack Nedir?

jack

Jumping Jack hareketi, adını eski bir çocuk oyuncağından alıyor. Türkçe adıyla Zıplayan Jack, genellikle tahtadan ya da kağıttan yapılan bir kukla. Bu kukla sentetik bir ip ya da ince bir urgan yardımıyla hareket ettirilir. Çocuklar ipe her asıldığında Jack'in kolları ve bacakları aynı anda hareket eder. Fitness yaparken özellikle ısınma amaçlı bu hareketi uygulayanların amacı da tüm vücutlarını aynı anda hareket ettirerek yağ yakmak.

Jumping Jack hareketinin diğer adı ise Star Jump. Türkçe karşılığı "Yıldız Sıçrayışı" olan bu isimle de, vücudun zıplamakla aldığı şekil dev bir yıldıza benzetilir.

Jumping Jack Egzersizi Ne İşe Yarar?

jack

Çeşitli sporların antrenman aşamalarında mutlaka Jumping Jack'e yer verilir. Bu hareket spora ısınmak için oldukça elverişlidir. Vücudu hissetmek, kalp atışlarının farkına varmak ve bedendeki uyum halini geliştirmek için idealdir. Özellikle kol ve bacak koordinasyonu gerektiren sporlar öncesinde antrenörler mutlaka bir müddet kol ve bacakları çalıştırarak zıplamayı tavsiye eder.

Jumping Jack faydaları, yalnızca ısınma ve esnemeyle sınırlı değildir. Başlı başına bir egzersiz olan bu zıplama hareketiyle kan dolaşımınızı ve metabolizmanızı hızlandırırsınız. Sıçrama yoluyla tüm mide ve bağırsak sisteminin uyarılması detoks dönemindeki kişilere yardımcı olur.

Jumping Jack egzersizini günlük spor rutininize dahil ederek vücudunuzdaki yağ yakımını hızlandırabilir ve daha kolay kilo verebilirsiniz.

Jumping Jack Kaç Kalori Yakar?

kalori

10 dakikalık bir Jumping Jack çalışması sonucunda yaklaşık 100 kalori yakabilirsiniz. Ancak bu hesabı takiben, bir saat boyunca egzersize devam ettiğinizde daha fazla kalori yakacağınızı düşünmeniz hatalı olur. Jumping Jack sıçrayışları 10-15 dakikayı geçtiğinde vücut için oldukça zorlayıcı olabilir. Çok fazla zıplamak çarpıntı, baş dönmesi, göz kararması gibi istenmeyen etkilere yol açabilir. Bu egzersizde amaç en yükseğe ya da en çok sayıda zıplamak değildir. Vücudunuzdaki çeşitli kasları koordineli olarak hareket ettirdiğinizde egzersiz amacına ulaşmış olur. Bu çalışmayı haftada 3 seans ile başlatıp, uzun vadede günde 3 seans seviyesine kadar çıkarabilirsiniz; ancak bir seansın 15 dakikayı geçmemesine dikkat edin.

Jumping Jack Egzersizi Nasıl Yapılır?

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Bu egzersizi okul yıllarından hatırlamayan yoktur. Sıraya dizilip sağ baştan saydıktan sonra, beden eğitimi öğretmenimiz bir çember oluşturmamızı isterdi. Ardından kafamızı sağa, sola, öne ve arkaya esnetir; aynı işlemi sırasıyla kollarımıza ve bacaklarımıza da uygulardık. İşte bu esnemeyi takip eden zıplama hareketi de çoğu zaman Jumping Jack olurdu.

Jumping Jack egzersizini doğru yapabilmek için önce ayağa kalkın ve bedeninizi germeden dik bir pozisyon alın. Bacaklarınız hafif aralık olabilir, kollarınızı serbest bırakın. Ardından zıplayarak; aynı anda hem kollarınızı başınızın üzerine doğru kaldırmalı, hem de ayaklarınızı omuz hizasını geçecek şekilde açmalısınız. Tekrar ilk pozisyona dönüp hızlı tempo ile aynı şekilde zıplamaya devam edin.

Kimler Jumping Jack Yapabilir?

Sürekli zıplamak yerine her zıpladığınızda çeşitli kasların çalıştığından emin olmak daha doğrudur. Jumping Jack başlangıç seviyesinden itibaren her türlü spora ve sporcuya uygundur. Koşu, doğa yürüyüşü, voleybol, futbol ya da basketbol ile ilgilenenler açılmak için Jumping Jack yapabilirler. Bacaklarını sıkılaştırmak, doğum sonrası kilolarını vermek ya da göbeğini eritmek isteyen kişiler de bu basit ama etkili egzersize başvurabilir.

Kalp ve tansiyon hastaları ile vücudunda herhangi bir özel takip gerektiren rahatsızlığı bulunanlar bu egzersize başlamadan önce mutlaka doktor görüşü almalıdır.

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