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Kaba etinden iki kiloluk dambıl çıktı!

13.04.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da yaşanan inanılması zor olayda; doktorlar, kramp ve şiddetli kabızlık şikâyeti ile acile giden 54 yaşındaki adamın röntgen filmi çıktığında gözlerine inanamadı. Röntgen filminin sonucuna göre 54 yaşındaki adamın rektumunda iki kiloluk bir dambıl vardı.

Kaba etinden iki kiloluk dambıl çıktı!

Brezilya’da yaşanan ilginç olayda, doktorlar, kramp ve şiddetli kabızlık şikâyeti ile acile gelen bir erkek hastanın rektumunda iki kiloluk dambıl bulunca şok oldular.

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Muayene esnasında belli olmayan durum, hastanın röntgen filmi çekilince ortaya çıktı. Brezilya’nın Manaus kentinde yaşanan olayda sağlık görevlileri, cımbız kullanarak nesneyi dışarı çıkarmaya çalıştılar ancak başarısız oldular. Sonrasında daha acımasız bir yönteme başvurdular ve elle çıkarmayı denediler.

BAŞARIYLA ÇIKARILDI

International Journal of Surgery Case Reports’da yer alan olayda cerrahi ekip raporuna şunları yazdı: "Nesne, kalıcı bir komplikasyon beklenmeksizin başarıyla çıkarıldı"


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