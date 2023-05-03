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  4. "Kabadayı burada" diyerek sokağa çıktı! Korkunç olay... Tüfek bir anda patladı

"Kabadayı burada" diyerek sokağa çıktı! Korkunç olay... Tüfek bir anda patladı

03.05.2023 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Elinde pompalı tüfek bulunan bir şahıs, "Kabadayı burada" diyerek etrafa tehditlerde bulundu. Çevredeki vatandaşlardan müdahale ettiği sırada pompalı tüfek patladı. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, yaşananlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

"Kabadayı burada" diyerek sokağa çıktı! Korkunç olay... Tüfek bir anda patladı

İstanbul Başakşehir'de bir kişi, "Kabadayı burada" diyerek, eline aldığı pompalı tüfek ile hakaretler savurarak rastgele sağa sola ateş etti. Bir vatandaş, saldırganın elindeki tüfeği alma çalıştığı sırada silah patladı. Kimsenin yara almadığı olay cep telefonunu ile saniye saniye görüntülendi.

Olay, akşam saatlerinde Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi, Ispartakule mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen bir kişi, eline aldığı pompalı tüfek ile sokak ortasında "Kabadayı Burada" diyerek bağırmaya başladı.

MÜDAHALE SIRASINDA TÜFEK PATLADI

Tehditler savuran silahlı kişi, havaya ateş açtı. O sırada sokaktan geçen iki kişi silahla kişiye müdahale etti.

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Müdahale eden vatandaşlardan biri tüfeği almak isterken, tüfek patladı. Arbede iki vatandaşın tüfeği almasıyla son buldu. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. (DHA)

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Başakşehir pompalı tüfek

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