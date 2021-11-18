Sadece hamur işleri için kullanıp yazık etmeyin! Kabartma tozunun temizlikte kullanımı

Kabartma tozunun kullanımı oldukça yaygın. Bu mucizevi maddenin temizlikte de çok işinize yarayacağınızı söylesek ne dersiniz? Evet, kabartma tozu temizlikte sizi kimyasal temizleyicilerden kurtarabilir. Kabartma tozunu alternatif temizlik ürünü olarak kullanabilir ve kendi temizlik maddesini yapabilirsiniz. İşte kabartma tozunun temizlikte kullanımı ile ilgili detaylar...

KABARTMA TOZU İLE MUTFAĞINIZI TEMİZLEYİN

Kabartma tozu, mutfakta oldukça etkili bir temizleyici.

Bir kaşık kabartma tozunu nemli bir beze veya ıslak bir süngere koyun.

Kurumuş yağ ve yemek lekelerinin olduğu mikrodalgayı ve fırınınızın içini gönül rahatlığıyla temizleyebilirsiniz.

Aynı şekilde süngere konan kabartma tozu ile tezgahtaki inatçı yağ ve kahve lekelerini temizleyebilirsiniz.

MEYVE VE SEBZELERİ BÖYLE YIKAYIN

Sebzelerinizi ve meyvelerinizi mikroplardan arındırmak istiyorsunuz ama kimyasal kullanmaktan çekiniyor musunuz? Çözüm yine kabartma tozu.

Yıkayacağınız kabın içine bir miktar kabartma tozu dökerek meyve ve sebzelerinizi pestisitlerden arındırabilirsiniz.

KİRLİ ÇAMAŞIRLARA DA KABARTMA TOZU

Kabartma tozunun pek bilinmeyen başka bir özelliği çamaşırları yumuşatması ve kokularından arındırması.

Kabartma tozu, iç çamaşırlarınızdaki inatçı sarı lekeleri çıkarır.

Yakada ve koltuk altındaki lekeleri kolaylıkla giderir.

Suda eritilmiş kabartma tozunu direkt olarak çamaşırlarınıza uygulayabilirsiniz.

Kabartma tozunu durulama aşamasına gelen çamaşır makinenizin ilgili gözüne ekleyerek deterjanınızın performansını yükseltebilirsiniz.

Aynı zamanda çıkması imkansız olarak bilinen şarap lekesi için de kabartma tozu kullanabilirsiniz.

EVDEKİ ARAÇ VE EŞYALARI TEMİZLEMEK İÇİN KABARTMA TOZU