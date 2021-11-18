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Sadece hamur işleri için kullanıp yazık etmeyin! Kabartma tozunun temizlikte kullanımı

18.11.2021 03:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabartma tozunun hamur işleri için önemini bilmeyenimiz yok. Pastalarımızı yaparken kocaman kabarması ve böreklerimizin kat kat olması için kullandığımız ve mutfağımızdaki çekmecelerin olmazsa olmazı, kabartma tozu. Peki sizlere kabartma tozunun temizlikte de kullanılabileceğini söylesek ne düşünürsünüz? Hadi, detaylar için yazımıza göz atalım...

Sadece hamur işleri için kullanıp yazık etmeyin! Kabartma tozunun temizlikte kullanımı

Kabartma tozunun kullanımı oldukça yaygın. Bu mucizevi maddenin temizlikte de çok işinize yarayacağınızı söylesek ne dersiniz? Evet, kabartma tozu temizlikte sizi kimyasal temizleyicilerden kurtarabilir. Kabartma tozunu alternatif temizlik ürünü olarak kullanabilir ve kendi temizlik maddesini yapabilirsiniz. İşte kabartma tozunun temizlikte kullanımı ile ilgili detaylar...

KABARTMA TOZU İLE MUTFAĞINIZI TEMİZLEYİN

  • Kabartma tozu, mutfakta oldukça etkili bir temizleyici.

  • Bir kaşık kabartma tozunu nemli bir beze veya ıslak bir süngere koyun.

  • Kurumuş yağ ve yemek lekelerinin olduğu mikrodalgayı ve fırınınızın içini gönül rahatlığıyla temizleyebilirsiniz.

  • Aynı şekilde süngere konan kabartma tozu ile tezgahtaki inatçı yağ ve kahve lekelerini temizleyebilirsiniz.

MEYVE VE SEBZELERİ BÖYLE YIKAYIN

  • Sebzelerinizi ve meyvelerinizi mikroplardan arındırmak istiyorsunuz ama kimyasal kullanmaktan çekiniyor musunuz? Çözüm yine kabartma tozu.

  • Yıkayacağınız kabın içine bir miktar kabartma tozu dökerek meyve ve sebzelerinizi pestisitlerden arındırabilirsiniz.

KİRLİ ÇAMAŞIRLARA DA KABARTMA TOZU

  • Kabartma tozunun pek bilinmeyen başka bir özelliği çamaşırları yumuşatması ve kokularından arındırması.

  • Kabartma tozu, iç çamaşırlarınızdaki inatçı sarı lekeleri çıkarır.

  • Yakada ve koltuk altındaki lekeleri kolaylıkla giderir.

  • Suda eritilmiş kabartma tozunu direkt olarak çamaşırlarınıza uygulayabilirsiniz.

  • Kabartma tozunu durulama aşamasına gelen çamaşır makinenizin ilgili gözüne ekleyerek deterjanınızın performansını yükseltebilirsiniz.

  • Aynı zamanda çıkması imkansız olarak bilinen şarap lekesi için de kabartma tozu kullanabilirsiniz.

EVDEKİ ARAÇ VE EŞYALARI TEMİZLEMEK İÇİN KABARTMA TOZU

  • Evde temizlenmesi gereken bir sürü araç gereç var. Bunları temizlemek için tek bir çözüm mü arıyorsunuz? Kabartma tozu tam da buna uygun!

  • Biraz kabartma tozunu bir litre su ile karıştırmanız yeterli.

  • Oluşan karışımı dilerseniz bir sprey şişesine doldurarak dilerseniz de kuru bir bezi ıslatarak kullanabilirsiniz.

  • Spor ayakkabılarınızı kabartma tozu ile ıslatılmış bez ile silerek beyazlatabilirsiniz.

  • Evinizdeki paslanmış metal aletlerinize sprey şişesi kullanarak karışımı püskürtebilir ve sonrasında silerek paslardan arındırabilirsiniz.

  • Tıkanmış borularınızın içinden kabartma tozu ile yaptığınız solüsyonu akıtarak tıkanıklığı giderebilirsiniz.
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