Kabatepe-Gökçeada hattında feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE (AA) - Kuzey Ege'deki fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Alınan bilgiye göre, bölgede 3 gündür devam eden ve saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasında gerçekleştirilmesi planlanan arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.
Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00, 13.00, 17.00 ve 21.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 saatlerindeki seferler fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, seferlerin fırtınanın etkisinin geçmesinin ardından yeniden başlatılacağını belirterek, diğer hatlarda ulaşımın normal olarak sağlandığını açıkladı.
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