HABER

Kabatepe-Gökçeada hattında feribot seferleri iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 06:59 | Son Güncelleme

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle bugün Kabatepe-Gökçeada ve Gökçeada-Kabatepe seferleri yapılamayacak

ÇANAKKALE (AA) - Kuzey Ege'deki fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Alınan bilgiye göre, bölgede 3 gündür devam eden ve saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasında gerçekleştirilmesi planlanan arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00, 13.00, 17.00 ve 21.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 saatlerindeki seferler fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, seferlerin fırtınanın etkisinin geçmesinin ardından yeniden başlatılacağını belirterek, diğer hatlarda ulaşımın normal olarak sağlandığını açıkladı.

PARTNERMetroya böyle bininceMetroya böyle binince
Ahmet Hakan'dan Can Dündar'a: Alman kucağında soru sorana 'yiğit' denmezAhmet Hakan'dan Can Dündar'a: Alman kucağında soru sorana 'yiğit' denmez
Dikkat! İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildiDikkat! İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale gökçeada

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Çin'e gövde gösterisi: Nükleer kapasiteli B-52 uçurdular

ABD'den Çin'e gövde gösterisi: Nükleer kapasiteli B-52 uçurdular

ABD Başkanı Trump: Türkiye, İdlib konusunda çok iyi bir iş yaptı

ABD Başkanı Trump: Türkiye, İdlib konusunda çok iyi bir iş yaptı

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Leganes 2 - 1 Barcelona (La Liga)

Leganes 2 - 1 Barcelona (La Liga)

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

İstanbul'da 27 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri!

İstanbul'da 27 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'de sadece bir kişide görülen hastalık: Siloptizi

Türkiye'de sadece bir kişide görülen hastalık: Siloptizi

Mafya liderini, sevgilisini takip edip yakaladılar

Mafya liderini, sevgilisini takip edip yakaladılar

Şans Topu sonuçları 26 Eylül: 5 artı 1 bilen çıkmayınca 700 bin 718 lira ikramiye devretti!

Şans Topu sonuçları 26 Eylül: 5 artı 1 bilen çıkmayınca 700 bin 718 lira ikramiye devretti!

Tokat'ta ipe asılı kedi bulundu! Polis çalışma başlattı

Tokat'ta ipe asılı kedi bulundu! Polis çalışma başlattı

Sayısal Loto sonuçları son dakika! 26 Eylül Sayısal Loto sonuçları: 6 bilen çıkmayınca 811 bin 148 lira haftaya devretti!

Sayısal Loto sonuçları son dakika! 26 Eylül Sayısal Loto sonuçları: 6 bilen çıkmayınca 811 bin 148 lira haftaya devretti!

MHP ile AK Parti arasında 'Af' çatlağı!

MHP ile AK Parti arasında 'Af' çatlağı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.