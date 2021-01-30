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  4. Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruşturmasında 2 tutuklama

Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruşturmasında 2 tutuklama

30.01.2021 23:52 | Son Güncelleme:
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Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 2’si ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 2’si ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bir şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, emniyetteki sorgusu tamamlanan 4 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilmişti.
Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheliler, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama’ suçundan 2’si tutuklama, 2’si ise ev hapsi şeklinde adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 2’si ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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