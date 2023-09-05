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Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Seçim beyannamesindeydi, masada olacak: Gençlere vergisiz telefon

05.09.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün bir araya gelecek. Kritik toplantıda Soçi zirvesinde konuşulan; tahıl koridoru, doğal gaz anlaşması ve Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumunun masaya yatırılması bekleniyor. Gençlerin merakla beklediği cep telefonu alımında vergi düzenlemesiyle ilgili detayların da toplantının ana gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Seçim beyannamesindeydi, masada olacak: Gençlere vergisiz telefon

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bugün toplanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak kabine toplantısında Soçi zirvesinde alınan kararların ana gündem maddesi olacağı belirtilirken; ekonomik gelişmeler, iş ve dış politikadaki konular da masaya yatırılacak. Labine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararlar ile ilgili millete seslenecek. İşte detaylar...

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin ardından bugün gerçekleşecek. Toplantıda Soçi ziyaretinde yaşanan gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinin yansımaları ele alınacak.

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ERDOĞAN G20 LİDERLER ZİRVESİNE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği de toplantının gündeminde olacak. Erdoğan 9-10 Eylül'de Hindistan'daki G20 Liderler zirvesine katılacak.

Ardından da 17-21 Eylül'de gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket edecek. Erdoğan iki uluslararası toplantıda da dünya lideriyle bir araya gelecek.

EKONOMİDE GÖZLER OVP'DE

Ekonomide ise gözler Orta Vadeli Programa çevrildi. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın hazırlıklarında sona gelindi.

Program ile hem orta vadeli öngörüler belirlenecek, hem de yapısal reform adımları açıklanacak. Toplantıda programa ilişkin son değerlendirme yapılacak.

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GENÇLERE VERGİSİZ TELEFON

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan ve öğrencilerin merak ettiği vergisiz cep telefonu konusunun da Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.

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Recep Tayyip Erdoğan cep telefonu kabine

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