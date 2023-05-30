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Kabine ne zaman belli olacak? İşte herkesin merak ettiği tarih... Sosyal medyadan açıkladı

30.05.2023 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci tur seçiminin ardından Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Erdoğan'ın seçilmesinin ardından gözler yeni kabineye çevrildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda herkesin merak ettiği kabineyle ilgili tarihi açıkladı.

Kabine ne zaman belli olacak? İşte herkesin merak ettiği tarih... Sosyal medyadan açıkladı

28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,18 oy alarak kazanmıştı. Erdoğan'ın kazanmasının ardından herkes kabinede kimlerin olacağını merak ediyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından tarihleri açıkladı.

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Uçum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"SEÇİM SONUÇLARI UYGULAMA SÜRECİ NASIL GELİŞEBİLİR!

YSK, Milletvekili kesin seçim sonuçlarını bugün Resmi Gazete’ye gönderdi ve kesin sonuçlar ilan edildi. İlanı takip eden üçüncü gün saat 14:00’de TBMM toplanacak.

Cumhurbaşkanı seçiminin resmi kesin sonuçları ise perşembe günü ilan edilecek ve TBMM Başkanlığına bildirimi yapılacak. İlan günü, YSK tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanı seçim tutanağı da seçilen Cumhurbaşkanına verilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacak. TBMM’nin ilk toplantı gününü takip eden üç gün içinde de Cumhurbaşkanı, tutanağı teslim alıp yemin edecek.

Bunlara göre kesinleşmiş takvim şöyle:

30 Mayıs Salı:
Milletvekili kesin seçim sonuçları ilan edildi.

1 Haziran Perşembe:
Cumhurbaşkanı kesin seçim sonuçları ilan edilecek.

2 Haziran Cuma:
TBMM en yaşlı üye olan Sayın Devlet Bahçeli Başkanlığında kendiliğinden toplanacak ve Milletvekillerinin
yemin töreni yapılacak.

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Takvimin devamı ise şöyle işleyebilir:

3 Haziran Cumartesi:
TBMM Geçici Başkanı Sayın Bahçeli tarafından genel kurulda cumhurbaşkanı seçim tutanağının seçilen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a takdimi ve aynı genel kurulda Cumhurbaşkanımızın yemini gerçekleşir.

Aynı gün yeni Cumhurbaşkanı töreni yeminden sonra Külliye’de yapılır.

Yine aynı gün Külliye töreninden sonra Cumhurbaşkanımız, kabinesini açıklar. Kabinenin atanmasıyla birlikte, milletvekili seçilmiş cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların görevi sona erer. Bunlar arasından yeniden atanan olursa o zamanda onların milletvekilliği sona erer.

4 Haziran Pazar:
Atanan cumhurbaşkanı yardımcısı/yardımcıları ve bakanlar TBMM genel kurulunda yemin eder.

Aynı gün önceki cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar ile yenileri arasında devir-teslim töreni yapılır.

Yine aynı gün Milletvekili seçilmiş ama yeni atamadan sonra ve devir-teslime kadar and içmemiş bakanlar devir-teslimden sonra TBMM genel kurulunda and içerek yasama görevine başlarlar."


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