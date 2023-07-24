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KABİNE TOPLANTISI 24 TEMMUZ 2023: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Ev hanımlarına emeklilik, öğrencilere vergisiz telefon...

24.07.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeleri bilhassa evlilik kredisi, öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik gibi konularda son durumu merak eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kabine Toplantısı son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 3 Temmuz tarihinde yapılmıştı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak, gündem maddeleri neler? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI 24 TEMMUZ 2023: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Ev hanımlarına emeklilik, öğrencilere vergisiz telefon...

Kabine Toplantısı'nın ne zaman saat kaçta yapılacağı merak konusu olurken birçok kişi de arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Bakanlar Kurulu toplantısı son olarak 3 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası deprem konutları, ulaştırma yatırımları ve Fransa'daki protestolara ilişkin konuşmuştu. Ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro ve öğrencilere vergisiz telefon gibi konular için gözler Kabine Toplantısı tarihine çevrildi. Kabine Toplantısı'nın bugün gerçekleştirilmesi bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı son olarak 3 Temmuz 2023 tarihinde yapıldı.

Kabine Toplantısı'nın 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

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24 TEMMUZ 2023 KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine Toplantısı gündeminde yer alan konular arasında dış politikadaki gelişmeler, ekonomi ve iç siyasete ilişkin başlıklar bulunuyır.

Toplantının öncelikli gündemi dış politikadaki gelişmeler olacak. Ekonomi ve iç siyasete ilişkin başlıklar da değerlendirilecek.

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Seçim öncesi açıklanan öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi gibi konular ile birlikte taşerona kadroya daie bekleyiş de devam ediyor.

Öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro gibi konuların masada olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile savunmadan enerjiye farklı alanlarda 18 anlaşmaya imza attığı görüşmelerin Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.

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Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum toplantıdaki bir diğer başlık olacak. Terörle mücadele de gelinen son nokta da toplantıda görüşülecek. Memurlarda toplu sözleşme takvimi ağustos ayı itibarıyla başlıyor. 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali sosyal hakları toplu sözleşmede belirlenecek. Toplu sözleşme hazırlıkları Kabine toplantısında mercek altına alınacak.

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı9n açıklama yapması bekleniyor.

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