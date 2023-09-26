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KABİNE TOPLANTISI KONULARI 26 EYLÜL 2023: Kabine Toplantısı bitti mi, kararlar açıklandı mı?

26.09.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı kararları merak konusu olurken emekli zammı, vergisiz telefon, evlilik kredisi gibi konuları yakından takip eden birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki son toplantı 5 Eylül'de gerçekleştirilmişti. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Peki, Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı?

KABİNE TOPLANTISI KONULARI 26 EYLÜL 2023: Kabine Toplantısı bitti mi, kararlar açıklandı mı?

Kabine Toplantısı kararları motorlarında sorgulanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda İstanbul için hazırlanan kentsel dönüşüm yasasının detayları ve gençlere vaat edilen ÖTV'siz cep telefonu düzenlemesinin de karara bağlanması bekleniyordu. Emekli zammı, vergisiz telefon, evlilik kredisi gibi konuları yakından takip edenler "Kabine Toplantısı kararları ne oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 26 Eylül 2023 Salı günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı konuları...

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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı bugün 2(6 Eylül 2023 Salı) yapıldı.

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26 EYLÜL 2023 KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Kabine Toplantısı'nda enflasyonla mücadele, emekli maaşlarına yönelik düzenleme ve gençlere vergisiz cep telefonu desteği konuları öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak.

Kabine Toplantısı'nda, iç ve dış siyasetteki gelişmeleri de ele alınacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

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