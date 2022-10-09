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Kabine Toplantısı ne zaman? 10 Ekim Kabine Toplantısı yarın yapılacak mı, saat kaçta?

09.10.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı hemen hemen her hafta gerçekleştiriliyor. Gündemle alakalı önemli kararların alındığı Kabine Toplantısı en son 26 Eylül'de tamamlandı. Yarın (10 Ekim Pazartesi) Kabine Toplantısının gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği merak konusu oldu. Peki Kabine Toplantısı ne zaman? 10 Ekim Kabine Toplantısı yarın yapılacak mı, saat kaçta? İşte merak edilenler...

Kabine Toplantısı ne zaman? 10 Ekim Kabine Toplantısı yarın yapılacak mı, saat kaçta?

Kabine Toplantısının günü, saati vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz Kabine Toplantısının ardından TOKİ sosyal konut projesi, öğrenci yurtları gibi milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli açıklamalar yapılmıştı. Peki Kabine Toplantısı ne zaman? 10 Ekim Kabine Toplantısı yarın yapılacak mı, saat kaçta? İşte merak edilenler...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı için geri sayım başladı.

Kabine Toplantısı ne zaman? 10 Ekim Kabine Toplantısı yarın yapılacak mı, saat kaçta?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın (10 Ekim) gerçekleştirilecek.

Kabine Toplantısı ne zaman? 10 Ekim Kabine Toplantısı yarın yapılacak mı, saat kaçta?

Toplantının saat kaçta başlayacağı ve biteceği henüz belli değil.

Kabine Toplantısı ne zaman? 10 Ekim Kabine Toplantısı yarın yapılacak mı, saat kaçta?

Toplantının ana gündem maddesinin ekonomi, enflasyon olması bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman? 10 Ekim Kabine Toplantısı yarın yapılacak mı, saat kaçta?

Aynı zamanda "İlk Evim İlk İşyerim" adlı TOKİ sosyal konut projelerinin de değerlendirileceği tahmin ediliyor.


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Anahtar Kelimeler:
Kabine Toplantısı cumhurbaşkanı erdoğan
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