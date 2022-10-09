Kabine Toplantısının günü, saati vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz Kabine Toplantısının ardından TOKİ sosyal konut projesi, öğrenci yurtları gibi milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli açıklamalar yapılmıştı. Peki Kabine Toplantısı ne zaman? 10 Ekim Kabine Toplantısı yarın yapılacak mı, saat kaçta? İşte merak edilenler...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı için geri sayım başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın (10 Ekim) gerçekleştirilecek.

Toplantının saat kaçta başlayacağı ve biteceği henüz belli değil.

Toplantının ana gündem maddesinin ekonomi, enflasyon olması bekleniyor.

Aynı zamanda "İlk Evim İlk İşyerim" adlı TOKİ sosyal konut projelerinin de değerlendirileceği tahmin ediliyor.



