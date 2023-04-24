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Kabine Toplantısı ne zaman, 24 Nisan 2023 Pazartesi günü yapılacak mı? Kabine Toplantısı için gözler Cumhurbaşkanlığı günlük programında!

24.04.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı tarihi arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Son toplantı 6 Mart'ta yapıldı. 24 Nisan 2023 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin toplanıp toplanmayacağı internette araştırılıyor. AK Parti Seçim Beyannamesinde bulunan öğrencilere vergi muafiyeti, evlilik kredisi gibi konuların Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor. İşte, Kabine Toplantısı ile ilgili merak edilenler...

Kabine Toplantısı ne zaman, 24 Nisan 2023 Pazartesi günü yapılacak mı? Kabine Toplantısı için gözler Cumhurbaşkanlığı günlük programında!

Kabine Toplantısının ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak konusu olurken konuya dair bilgi edinmek isteyen çok sayıda vatandaş arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. 6 Mart'ta gerçekleştirilen son Kabine Toplantısı sonrası gözler 24 Nisan 2023 Pazartesi gününe çevrildi. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkanlığında 15 günde bir yapılmaktadır. Fakat son toplantı 6 Mart'ta yapıldı.

Kabine Toplantısı tarihi, günü ve saatine ilişkin henüz bir açıklamada bulunulmadı.

Konuya dair resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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KABİNE TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLMESİ BEKLENEN KONULAR

Kabine Toplantısı’nda seçim, asgari ücrete ara zam, yeni evleneceklere faizsiz kredi desteği, kadınlarda emeklilik yaşının çocuk sayısına göre düşmesi, üniversite öğrencilerine bilgisayar ve telefon alımlarında vergi muafiyeti, Aile ve Gençlik Bankası kurulması gibi konuların ele alınması bekleniyor.

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