Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı yapılacak mı? EYT, geçici işçi ve taşerona kadro düzenlemesi...

Kabine Toplantısı geçtiğimiz hafta 'deprem' ana gündem konusuyla toplandı. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mart başı itibarıyla 30 bin konutun deprem bölgeleri için inşasına başlanmasına karar verildiğini açıkladı. "Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı yapılacak mı?" soruları internette araştırılıyor. İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı 15 günde bir toplanmaktadır.

Bilindiği üzere son Kabine Toplantısı geçtiğimiz hafta yapıldı. Önümüzdeki hafta 27 Şubat'ta toplantının yapılması bekleniyor.

Ancak toplantının tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili yeni bir gelişme olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

SON KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hasar tespiti biten her yerde derhal inşaat çalışmalarına geçeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şejikde:

“Mevcut duruma göre, mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlayabiliyoruz. Amacımız bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlamaktır”

“Ailelerini deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçlarıyla götüren vatandaşlarımızın yakıt masraflarını karşılıyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde ilave destekler de yapacağız. Bankacılık sektörümüz, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın öncülüğünde 2022 yılı karlarının yüzde itibarıyla belli bir oranını şu an 50 milyar lira civarında, dayanışma paketi olarak depreme tahsis ettiler. Bu meblağ depremzedeler için yapılacak çalışmalarda kullanılacaktır. Ayrıca, bölgedeki işletmelere yönelik ilave kredi garanti fonu kefaleti kaynaklar hazırlanmıştır. Deprem bölgemizdeki illerde ilan edilen ve vergi ertelemelerinden bankacılığa kadar pek çok unsuru içeren mücbir sebep halinden yaklaşık 638 bin mükellefimiz yararlanacaktır.”

“Mevcut duruma göre, mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlayabiliyoruz”

“Kademeli olarak birkaç ay içinde fay hatlarının uzağında inşa edeceğimiz tüm konutların yapımına geçilmiş olacaktır. Amacımız 1 yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlamaktır. Bu sürede çadır konteyner ve prefabrik yapılarla yurtlarla otel odaları kamu misafirhaneleriyle ve diğer illerimizdeki kiralık konutlarla depremzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarına cevap vermeyi planlıyoruz. Yapılacak analizlere göre, yerinde ihya edilebilecekleri yerinde başka yere taşınması gerekenleri uygun alanlarda inşa edeceğimiz konutlarla inşallah depremin yol açtığı yıkımları tümüyle telafi edeceğiz.”

