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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, bugün var mı? 31 Ekim 2023 Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

30.10.2023 08:17 | Son Güncelleme:
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Kabine Toplantısının ne zaman yapılacağı ve bugün olup olmadığı merak edildi. İç ve dış siyasi gündemi yakından takip edenler arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Bilindiği üzere her gerçekleştirilen toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada bulunuyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? 31 Ekim 2023 Kabine Toplantısı var mı? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, bugün var mı? 31 Ekim 2023 Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

Kabine Toplantısı tarihi ve saati 31 Ekim 2023 Salı günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Son Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 9 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilmişti. Kritik toplantı haftada bir gerçekleştiriliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? İşte detaylar...

Kabine Toplantısı

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN YAPILACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Saat 15.30'da başlayacak kritik toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Ekonomiden, iç ve dış gelişmelere kadar birçok konunun ele alınacağı toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

kabine toplantısı

KABİNE GÜNDEMİNDEKİ KONULAR NELER?

Kabine'nin gündeminde iç ve dış politikaya dair konular bulunuyor.

Kabine Toplantısında Merkez Bankası'nın faiz arttırım kararının ekonomiye yansımalarının ele alınması bekleniyor. Enflasyonla mücadele ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın marketlere yaptığı indirim çağrısının sonuçları değerlendirilecek. Bağ-Kur prim gün sayısıyla ilgili düzenleme de uzun süredir gündemde. Prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenecek. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Meclis gündemine gelmesi beklenen evlilik kredisi çalışmasında son durum da kabinede ele alınacak konu başlıkları arasında olacak. Konut ve kira sektöründeki son gelişmeler de masaya yatırılacak. Dış politikada en önemli başlıksa İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu konuda yürüttüğü diplomatik girişimler hakkında, kabine üyelerine bir sunum yapması bekleniyor.
kabine toplantısı

Günün önemli manşetleri


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