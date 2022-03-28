Kabine toplantısı ne zaman? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Toplantıda Asgari ücrete ikinci zam beklentisi, emekli ikramiyeleri, fahiş fiyatlarla ve enflasyonla mücadele gibi konular ele alınacak. Peki Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki kabine ne zaman toplanacak? Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 28 Mart 2022 Pazartesi (bugün) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Kabine toplantısının 15.30’da başlaması öngörülüyor.

Kabine Toplantısında ele alınacak konulardan biri Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş olacak. Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ve ateşkes için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'de NATO liderler zirvesi kapsamındaki temasları ile ilgili kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

Öte yandan Kabine Toplantısında ele alınacak bir diğer konu ise ekonomi olacak. Fahiş fiyat ve enflasyonla mücadele konularında görüş alışverişinde bulunulacak.

CUMHRUBAŞKANI ERDOĞAN SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısının ardından açıklama yapması ön görülüyor.

