Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı hangi gün? Kabine Toplantısı ne zaman yapılıyor?

Geçtiğimiz hafta 13 Nisan gününde yapılan Kabine Toplantısı, 2 saat 45 dakika sürmüş ve Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma kararı ilan edilmişti. Bayramda alınacak yeni kararlar için ise gözler yeni Kabine Toplantısına çevrildi. Vatandaşlar Ramazan Bayramı ile ilgili çıkacak kararları araştırıyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, Kabine Toplantısının 2 haftada bir yapılacağı duyurulmuştu. Bu nedenle Kabine Toplantısının 26 Nisan günü gerçekleşmesi bekleniyor.

SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 saat 45 dakika süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası herkesin merakla beklediği koronavirüs tedbirlerini açıkladı.

Açıklanan yeni tedbirlere göre, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 - sabah 05.00 olarak değişirken, kısıtlama saatlerinde şehirlerarası seyahate izin verilmeyecek. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında, 65 yaş üstü ve 18 yaş altına sınırlama yeniden getirilirken, uygulanacak yeni tedbirler yarın akşam itibarıyla başlayacak. İşte alınan tüm koronavirüs tedbirleri: