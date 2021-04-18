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Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı hangi gün? Kabine Toplantısı ne zaman yapılıyor?

18.04.2021 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının ilk günü olan 13 Nisan’da gerçekleşen Kabine Toplantısı’nda koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni kararlar açıklandı. Bilim Kurulu’nun tavsiyelerinin değerlendirildiği ve kararların bu şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde alındığı Kabine Toplantısı’ndan, Ramazan Bayramı ile ilgili çıkacak kararlar, vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı hangi gün? Kabine Toplantısı ne zaman yapılıyor?

Geçtiğimiz hafta 13 Nisan gününde yapılan Kabine Toplantısı, 2 saat 45 dakika sürmüş ve Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma kararı ilan edilmişti. Bayramda alınacak yeni kararlar için ise gözler yeni Kabine Toplantısına çevrildi. Vatandaşlar Ramazan Bayramı ile ilgili çıkacak kararları araştırıyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, Kabine Toplantısının 2 haftada bir yapılacağı duyurulmuştu. Bu nedenle Kabine Toplantısının 26 Nisan günü gerçekleşmesi bekleniyor.

SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 saat 45 dakika süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası herkesin merakla beklediği koronavirüs tedbirlerini açıkladı.

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Açıklanan yeni tedbirlere göre, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 - sabah 05.00 olarak değişirken, kısıtlama saatlerinde şehirlerarası seyahate izin verilmeyecek. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında, 65 yaş üstü ve 18 yaş altına sınırlama yeniden getirilirken, uygulanacak yeni tedbirler yarın akşam itibarıyla başlayacak. İşte alınan tüm koronavirüs tedbirleri:

  • Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 - sabah 05.00 olarak değişti.
  • Kamuda saat 16'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai saati yeniden yaygınlaştırılacak, hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak. Şartları uygun olan özel sektör firmaları da bu yönde teşvik edilecek.
  • Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.
  • 65 yaş üstüne ve 18 yaş altına toplu taşıma sınırlaması yeniden getirildi.

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  • Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler faaliyetlerini uzaktan eğitimle sürdürecektir.
  • Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, çay bahçesi, spor salonu ve benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek.
  • Lokanta ve benzeri işletmeler ise ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel al hizmetiyle çalışmalarını yürütecek.
  • Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve benzeri tüm toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonuna kadar ertelendi.
  • Oteller sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmuş şekilde hizmet verecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak.
  • Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.


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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bilim kurulu Kabine Toplantısı

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