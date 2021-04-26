Kabine toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı kararları ne olur? İşte detaylar

Son yapılan Kabine Toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftası için kısmi kapanma kararı açıklamıştı. Artan vaka sayılarını düşürmek için önlemlerde sıkılaşmaya gidileceğini belirten Erdoğan, iki hafta içerisinde vaka sayılarındaki değişime göre daha ciddi tedbirlerin de alınabileceğini belirtmişti. Kısmı Kapanma kararının geçerli olduğu iki hafta, 26 Nisan itibariyle son buluyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı 26 Nisan'da (Bugün) gerçekleştirilecek.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLUR?

Gözler bir kez daha Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, tedbirlerin vaka sayılarına yansıması, yeni tedbirlere ihtiyaç duyulup duyulmadığı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar devam edeceği gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

Kabine toplantısına, yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş ilk kez katılacak.