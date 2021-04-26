Kabine toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı kararları ne olur? İşte detaylar

Son yapılan Kabine Toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftası için kısmi kapanma kararı açıklamıştı. Artan vaka sayılarını düşürmek için önlemlerde sıkılaşmaya gidileceğini belirten Erdoğan, iki hafta içerisinde vaka sayılarındaki değişime göre daha ciddi tedbirlerin de alınabileceğini belirtmişti. Kısmı Kapanma kararının geçerli olduğu iki hafta, 26 Nisan itibariyle son buluyor.
Kabine Toplantısı 26 Nisan'da (Bugün) gerçekleştirilecek.
Gözler bir kez daha Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, tedbirlerin vaka sayılarına yansıması, yeni tedbirlere ihtiyaç duyulup duyulmadığı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar devam edeceği gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.
Kabine toplantısına, yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş ilk kez katılacak.
Toplantıda Covid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, aşı tedariği, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi konularının yanı sıra Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyon başta olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı tahmin ediliyor.
KABİNE'DE ELE ALINACAK KONULAR
Türkiye genelinde uygulanan kısmi kapanmanın devam edip etmeyeceği de hafta başında yapılacak kabinede tartışılacak. Kabinede iki hafta sürecek daha sert tedbirlerin alınabileceği belirtiliyor.
Kabinede, kalabalık yerler ve AVM’lerin kapatılmasına yönelik yeni kararların alınabileceği kaydediliyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı da seçenekler arasında yer alıyor.