HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Kabine toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı kararları ne olur? İşte detaylar

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı kararları ne olur? İşte detaylar

26.04.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmi Kapanma kararı Ramazan ayının ilk iki haftası geçerli olmak üzere açıklanmıştı. 26 Nisan itibariyle iki haftalık süreç son buluyor. Bununla beraber 26 Nisan gününde yapılacak olan Kabine Toplantısı da önem kazandı. Vatandaşların ve uzmanları gözü bugün yapılacak Kabine Toplantısına çevrildi. Kabine Toplantısının gündeminde Ramazan Bayramı’nı da kapsayacak şekilde bir tam kapanma kararı veya tedbirlerde sıkılaşma yapılacağı tahmin ediliyor.

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı kararları ne olur? İşte detaylar

Son yapılan Kabine Toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftası için kısmi kapanma kararı açıklamıştı. Artan vaka sayılarını düşürmek için önlemlerde sıkılaşmaya gidileceğini belirten Erdoğan, iki hafta içerisinde vaka sayılarındaki değişime göre daha ciddi tedbirlerin de alınabileceğini belirtmişti. Kısmı Kapanma kararının geçerli olduğu iki hafta, 26 Nisan itibariyle son buluyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı 26 Nisan'da (Bugün) gerçekleştirilecek.

kabine toplantısı4

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLUR?

Gözler bir kez daha Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, tedbirlerin vaka sayılarına yansıması, yeni tedbirlere ihtiyaç duyulup duyulmadığı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar devam edeceği gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

kabine toplantısı

Kabine toplantısına, yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş ilk kez katılacak.

Toplantıda Covid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, aşı tedariği, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi konularının yanı sıra Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyon başta olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı tahmin ediliyor.

kabine toplantısı tayyip

KABİNE'DE ELE ALINACAK KONULAR
Türkiye genelinde uygulanan kısmi kapanmanın devam edip etmeyeceği de hafta başında yapılacak kabinede tartışılacak. Kabinede iki hafta sürecek daha sert tedbirlerin alınabileceği belirtiliyor.

Kabinede, kalabalık yerler ve AVM’lerin kapatılmasına yönelik yeni kararların alınabileceği kaydediliyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı da seçenekler arasında yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Ramazan Bayramı’nda tam kapanma olur mu? Ramazan Bayramı’nda tam kapanma olur mu?
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı Ramazan

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi final yapıyor! Ünlü oyuncudan duygusal veda!

Sevilen dizi final yapıyor! Ünlü oyuncudan duygusal veda!

Fransa'da Ermeni bir grup Türk ailesine saldırdı

Fransa'da Ermeni bir grup Türk ailesine saldırdı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 532 kişi hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 532 kişi hakkında gözaltı kararı

Hercai'ye böyle veda etti: İç huzuruyla gidiyorum

Hercai'ye böyle veda etti: İç huzuruyla gidiyorum

Ramazan Bayramı'nda tam kapanma mı olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildi

Ramazan Bayramı'nda tam kapanma mı olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildi

Gerilim zirvede! Uzman uyardı: Durum kötüleşecek

Gerilim zirvede! Uzman uyardı: Durum kötüleşecek

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kripto para piyasasında üçüncü şok! GoldexCoin’e de erişilemiyor

Kripto para piyasasında üçüncü şok! GoldexCoin’e de erişilemiyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

FETÖ'nün 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti

FETÖ'nün 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik 'bağışıklık' uyarısı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik 'bağışıklık' uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.