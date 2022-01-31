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Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 31 Ocak Kabine toplantısı karar sonuçları ne olacak?

31.01.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine toplantısı en son 19 Ocak Çarşamba günü yapıldı. 15 günde 1 gerçekleştirilen Kabine toplantısında yeni düzenlemelere ilişkin karar alınıp alınmayacağı, ekonomideki son durum konusunda nasıl bir yol izleneceği merak konusu oldu. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 31 Ocak Kabine toplantısı karar sonuçları ne olacak? İşte kabine toplantısına ilişkin detaylar...

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 31 Ocak Kabine toplantısı karar sonuçları ne olacak?

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. 31 Ocak Pazartesi (bugün) gerçekleştirilmesi planan kabine toplantısı için geri sayım başladı. Toplantının gündeminde birçok konu yer alıyor. Birkaç hafta içinde 3'e katlanarak artan koronavirüs vakaları sebebiyle gözler tekrar kabine toplantısına çevrildi. Kabine toplantısının saat kaçta yapılacağı merak ediliyor. Peki 31 Ocak Kabine toplantısı karar sonuçları ne olacak? İşte bugün yapılacak olan Kabine toplantısında ele alınacak konular...

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısı bugün (31 Ocak Pazartesi) toplanacak. Öğlen saatlerinde başlaması planan toplantıda Rusya-Ukrayna gerilimindeki son durum dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak.

31 OCAK KABİNE TOPLANTISI KARAR SONUÇLARI NE OLACAK?

31 Ocak Kabine toplantısında Rusya-Ukrayna gerilimindeki son durum ele alınacak. 3 Şubat'ta Ukrayna'ya yapılacak ziyaret değerlendirilecek. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için yürütülen diplomatik çalışmaların yanısıra ikili ilişkiler masaya yatırılacak.

Gerilimin diğer tarafı Rusya ile yürütülen görüşmeler de gündemde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar görüşülecek.

Toplantıda Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de görüşülecek. Bölgede doğal gaz konusunda oluşabilecek yeni ittifaklar değerlendirilecek. Bu bağlamda İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti de ele alınacak.

Kabine toplantısı kararları açıklandığında haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

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Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

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