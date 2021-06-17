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Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı hangi gün?

17.06.2021 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki hafta düzenlenmesi beklenen ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı sebebiyle ertelenen Kabine toplantısı ne zaman sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Normalleşme dönemiyle ilgili kritik kararların konuşulacağı toplantı ileri bir tarihe alınmıştı. Tam açılmanın gelip gelmeyeceğini merak edilirken Kabine Toplantısı hangi gün sorusu araştırılıyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı hangi gün? İşte yanıtı...

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı hangi gün?

Önceki hafta yapılması beklenen Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı sebebiyle ertelenmişti. Kabine toplantısı ne zaman sorusu vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Normalleşme dönemiyle ilgili kritik kararların konuşulacağı toplantı ileri bir tarihe alınmıştı. Toplantı sonrası tam açılmanın gelip gelmeyeceğini merak ediliyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye, 1 Haziran'dan bu yana yeni kademeli normalleşme süreci kurallarını uygulamaya devam ediyor. Vatandaşlar tam açılma konusundaki beklentilerini sürdürüyor. Normalleşme döneminde tam açılma olup olmayacağı merak edilirken gözler Kabine toplantısında alınacak olan kararlara çevrildi. Önceki hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında oluşan yoğunluk sebebiyle ertelenen Kabine toplantısının 21 Haziran 2021 Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik toplantının sonrasında saat 19.30 gibi kameralar karşısına geçmesi ve gelişmeler ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR KONUŞULACAK?

İlgiyle takip edilen ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan toplantıda koronavirüs salgınıyla mücadele gündem maddesi olacak. Toplantıda, Covid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin sonrasında vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları da konuşulacak. Koronavirüs harici güvenlik konularının da ele alınması beklenen toplantıda, yurt içerisinde ve sınır ötesinde süren terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi de bekleniyor. Ekonomik gelişmelerin de konuşulacağı toplantıda, dış politikayla ilgili de bazı değerlendirmeler yapılacağı da tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
pandemi Kabine Toplantısı

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