Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı hangi gün?

Önceki hafta yapılması beklenen Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı sebebiyle ertelenmişti. Kabine toplantısı ne zaman sorusu vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Normalleşme dönemiyle ilgili kritik kararların konuşulacağı toplantı ileri bir tarihe alınmıştı. Toplantı sonrası tam açılmanın gelip gelmeyeceğini merak ediliyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye, 1 Haziran'dan bu yana yeni kademeli normalleşme süreci kurallarını uygulamaya devam ediyor. Vatandaşlar tam açılma konusundaki beklentilerini sürdürüyor. Normalleşme döneminde tam açılma olup olmayacağı merak edilirken gözler Kabine toplantısında alınacak olan kararlara çevrildi. Önceki hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında oluşan yoğunluk sebebiyle ertelenen Kabine toplantısının 21 Haziran 2021 Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik toplantının sonrasında saat 19.30 gibi kameralar karşısına geçmesi ve gelişmeler ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.