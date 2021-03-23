Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kısıtlamalar kalkacak mı?

Yeni normal adımları kapsamında iller 4 farklı risk grubuna göre renklere ayrılmış ve her risk grubundaki adımlar birbirinden farklı olmuştu. Geçen hafta yapılan ve haritanın güncellenmesi beklenen Kabine Toplantısı sırasında haritada herhangi bir değişiklik yapılmadı, bu sebeple gözler bu hafta yapılacak olan Kabine Toplantısına çevrildi.
Koronavirüs ile ilgili kısıtlama kararları ilk önce Bilim Kurulu toplantısında daha sonra ise Kabine Toplantısında görüşülüyor. Bilim Kurulu’nun görüşleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile paylaşılıyor ve Bakan Koca görüşleri değerlendirerek bu değerlendirmeleri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne iletiyor.
Kafe, restoran gibi işletmelerin günün belli saatlerinde açılması kararının ardından, illerdeki vaka sayılarına göre yeni yapılacak Kabine Toplantısında bazı kararlar alınacak. Bakanlık tarafından açıklanan koronavirüs risk haritası, iki haftada bir güncellenerek değişen risk durumlarına göre iller, yasaklara tabi tutulacak.
1 Mart’ta yapılan kabine toplantısı sonrası düşük ve orta riskli illerde sokağa çıkma kısıtlamaları 05.00 – 21.00 saatleri dışında tamamen kaldırılmıştı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise Pazar günü yasakların bir süre daha devam etmesi kararı alınmıştı. İki haftada bir Türkiye Risk Haritası vaka sayılarına göre güncellenerek, illerin rengi o an bulunduğu rengin risk derecesine göre yasaklar yeniden düzenlenecek. Bu güncellemeye göre tedbirlerin değişebileceğini aktaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yapılacak yeni kabine toplantısında hangi kararları açıklayacağı ise merak ediliyor.
Kabine toplantısı kararları için şu an için yeniden bir kapanma kararı çıkmayacağı belirtilirken, tedbirler kapsamında vaka ve ölüm sayısı oranlarında büyük artışlar gözlemlenirse kısıtlamaların yeni kabine toplantısında tekrar gözden geçirileceği açıklandı.
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER
Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır
ORTA RİSKLİ İLLER
Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars
YÜKSEK RİSKLİ İLLER
İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman