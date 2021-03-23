Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kısıtlamalar kalkacak mı?

Yeni normal adımları kapsamında iller 4 farklı risk grubuna göre renklere ayrılmış ve her risk grubundaki adımlar birbirinden farklı olmuştu. Geçen hafta yapılan ve haritanın güncellenmesi beklenen Kabine Toplantısı sırasında haritada herhangi bir değişiklik yapılmadı, bu sebeple gözler bu hafta yapılacak olan Kabine Toplantısına çevrildi.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs ile ilgili kısıtlama kararları ilk önce Bilim Kurulu toplantısında daha sonra ise Kabine Toplantısında görüşülüyor. Bilim Kurulu’nun görüşleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile paylaşılıyor ve Bakan Koca görüşleri değerlendirerek bu değerlendirmeleri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne iletiyor.

Kafe, restoran gibi işletmelerin günün belli saatlerinde açılması kararının ardından, illerdeki vaka sayılarına göre yeni yapılacak Kabine Toplantısında bazı kararlar alınacak. Bakanlık tarafından açıklanan koronavirüs risk haritası, iki haftada bir güncellenerek değişen risk durumlarına göre iller, yasaklara tabi tutulacak.

1 Mart’ta yapılan kabine toplantısı sonrası düşük ve orta riskli illerde sokağa çıkma kısıtlamaları 05.00 – 21.00 saatleri dışında tamamen kaldırılmıştı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise Pazar günü yasakların bir süre daha devam etmesi kararı alınmıştı. İki haftada bir Türkiye Risk Haritası vaka sayılarına göre güncellenerek, illerin rengi o an bulunduğu rengin risk derecesine göre yasaklar yeniden düzenlenecek. Bu güncellemeye göre tedbirlerin değişebileceğini aktaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yapılacak yeni kabine toplantısında hangi kararları açıklayacağı ise merak ediliyor.