KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, yarın mı? 25 Aralık 2023 Kabine Toplantısı konuları neler? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak!

Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağını öğrenmek isteyenler 25 Aralık 2023 Pazartesi günü öncesi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Son toplantı 6 Aralık tarihinde yapıldı. 18 Aralık 2023 Pazartesi günü yapılması beklenen Kabine Toplantısı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun gündemi sebebi ile gerçekleşmedi. Asgari ücret, memur ve emekli zammı gibi konular için gözler 25 Aralık Pazartesi gününe çevrildi. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, YARIN MI?

Kabine Toplantısı 2 haftada bir yapılıyor. Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun gündemi sebebiyle 18 Aralık tarihinde gerçekleştirilmemişti. Kabine Toplantısı'nın 25 Aralık Pazartesi günü saat 15.30'da yapılması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Kabine gündeminde; terörle mücadele, İsrail'in Filistin'e saldırıları, asgari ücret, emekli ve memur maaşları gibi başlıkların yer alması bekleniyor.





