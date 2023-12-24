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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, yarın mı? 25 Aralık 2023 Kabine Toplantısı konuları neler? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak!

24.12.2023 17:30 | Son Güncelleme:
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Kabine Toplantısı tarihi merak konusu oldu. Son toplantı 6 Aralık tarihinde gerçekleştirilmişti. 65 yaş aylığı, askerlik borçlanması, hamilelik borçlanması, engelli aylığı, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı gibi kalemleri etkileyen asgari ücret başta olmak üzere memur ve emekli zammı gibi konular için gözler kritik toplantıda olacak. Birçok kişi internette " 25 Aralık 2023 Kabine Toplantısı konuları neler?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, yarın mı yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, yarın mı? 25 Aralık 2023 Kabine Toplantısı konuları neler? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak!

Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağını öğrenmek isteyenler 25 Aralık 2023 Pazartesi günü öncesi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Son toplantı 6 Aralık tarihinde yapıldı. 18 Aralık 2023 Pazartesi günü yapılması beklenen Kabine Toplantısı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun gündemi sebebi ile gerçekleşmedi. Asgari ücret, memur ve emekli zammı gibi konular için gözler 25 Aralık Pazartesi gününe çevrildi. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili detaylar...

Kabine Toplantısı

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, YARIN MI?

Kabine Toplantısı 2 haftada bir yapılıyor. Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun gündemi sebebiyle 18 Aralık tarihinde gerçekleştirilmemişti. Kabine Toplantısı'nın 25 Aralık Pazartesi günü saat 15.30'da yapılması bekleniyor.

kabine toplantısı

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Kabine gündeminde; terörle mücadele, İsrail'in Filistin'e saldırıları, asgari ücret, emekli ve memur maaşları gibi başlıkların yer alması bekleniyor.

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