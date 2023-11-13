KABİNE TOPLANTISI TARİHİ: Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı? Faizsiz evlilik kredisi, taşerona kadro, ev hanımlarına emeklilik...

Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağına ilişkin detaylar merak edildi. Faizsiz evlilik kredisi, taşerona kadro ve ev hanımlarına emeklilik konularında son durumu öğrenmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Gerçekleştirilecek ilk Kabine Toplantısı'nda Aile ve Gençlik Bankası tarafından fonlanması beklenen birçok konunun ele alınması bekleniyor. İşte Kabine Toplantısı'na dair ayrıntılar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine Toplantısı için tarih açıklamasında bulunulmadı. Son toplantı 31 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

Kabine Toplantısı'nın 13 Kasım Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Ancak Cumhurbaşkanlığı programı henüz belli olmadı. Konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ

Kabine Toplantısı'nda memur - emekli zammı dahil olmak üzere ev hanımlarına emeklilik, esnafa EYT, faizsiz evlilik kredisi, taşerona kadro gibi birçok konu ve detayların belli olması bekleniyor.







