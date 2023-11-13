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KABİNE TOPLANTISI TARİHİ: Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı? Faizsiz evlilik kredisi, taşerona kadro, ev hanımlarına emeklilik...

13.11.2023 07:38 | Son Güncelleme:
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Kabine Toplantısı tarihi ve saati faizsiz evlilik kredisi, taşerona kadro, ev hanımlarına emeklilik gibi konuları yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak edildi. Bilindiği üzere toplantı genellikle 2 haftada bir Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştiriliyor. Son toplantı 31 Ekim'de yapılmıştı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı? Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?

KABİNE TOPLANTISI TARİHİ: Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı? Faizsiz evlilik kredisi, taşerona kadro, ev hanımlarına emeklilik...

Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağına ilişkin detaylar merak edildi. Faizsiz evlilik kredisi, taşerona kadro ve ev hanımlarına emeklilik konularında son durumu öğrenmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Gerçekleştirilecek ilk Kabine Toplantısı'nda Aile ve Gençlik Bankası tarafından fonlanması beklenen birçok konunun ele alınması bekleniyor. İşte Kabine Toplantısı'na dair ayrıntılar...

kabine toplantısı

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine Toplantısı için tarih açıklamasında bulunulmadı. Son toplantı 31 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

kabine toplantısı

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

Kabine Toplantısı'nın 13 Kasım Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Ancak Cumhurbaşkanlığı programı henüz belli olmadı. Konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

Kabine Toplantısı

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ

Kabine Toplantısı'nda memur - emekli zammı dahil olmak üzere ev hanımlarına emeklilik, esnafa EYT, faizsiz evlilik kredisi, taşerona kadro gibi birçok konu ve detayların belli olması bekleniyor.

Günün önemli manşetleri


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