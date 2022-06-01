Kabızlığa iyi geliyor! Bu içecekler bağırsakları motor gibi çalıştırıyor

Besinlerin sindirim sisteminde yavaş hareket etmesiyle meydana gelen kabızlık yaşam kalitesini düşürür. Devamlı olarak katı beslenmek kabızlığı tetikler. Bazı içeceklerin ise kabızlığa faydası bulunuyor. İşte o içecekler...

KABIZLIK NEDEN OLUR?

Fast food, kızartmalar gibi sağlıksız besinler kilo aldırdığı ve sağlığa zararlı olduğu gibi kabızlığa da yol açıyor.

Bağırsakları çalıştırmak için sıvı tüketimi artırılmalıdır.

Kefir, kayısı çayı ve sirkeli su kabızlığa iyi gelen üç içecektir.

Probiyotik deposu kefirler bağırsakları çalıştırır. Ayrıca yoğurt ve ayran da tüketilebilir.

Bağırsak dostu kayısı çayı atılımı sağlar.

Aç karnına tüketilen sirkeli su bağırsakları çalıştırır.



