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  4. Kabızlığa iyi geliyor! Bu içecekler bağırsakları motor gibi çalıştırıyor

Kabızlığa iyi geliyor! Bu içecekler bağırsakları motor gibi çalıştırıyor

01.06.2022 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir sindirim sorunu olan kabızlığın tıptaki adı konstipasyondur. Bağırsak hareketlerinde yavaşlama sonucu ortaya çıkar. Kabızlığa yakalanmamak için bol su tüketimi öneriliyor. Ayrıca bu gibi durumlarda kabızlığa iyi gelen çaylar da tüketilebilir.

Kabızlığa iyi geliyor! Bu içecekler bağırsakları motor gibi çalıştırıyor

Besinlerin sindirim sisteminde yavaş hareket etmesiyle meydana gelen kabızlık yaşam kalitesini düşürür. Devamlı olarak katı beslenmek kabızlığı tetikler. Bazı içeceklerin ise kabızlığa faydası bulunuyor. İşte o içecekler...

KABIZLIK NEDEN OLUR?

Fast food, kızartmalar gibi sağlıksız besinler kilo aldırdığı ve sağlığa zararlı olduğu gibi kabızlığa da yol açıyor.

Kabızlığa iyi geliyor! Bu içecekler bağırsakları motor gibi çalıştırıyor

Bağırsakları çalıştırmak için sıvı tüketimi artırılmalıdır.

Kabızlığa iyi geliyor! Bu içecekler bağırsakları motor gibi çalıştırıyor

Kefir, kayısı çayı ve sirkeli su kabızlığa iyi gelen üç içecektir.

Kabızlığa iyi geliyor! Bu içecekler bağırsakları motor gibi çalıştırıyor

Probiyotik deposu kefirler bağırsakları çalıştırır. Ayrıca yoğurt ve ayran da tüketilebilir.

Kabızlığa iyi geliyor! Bu içecekler bağırsakları motor gibi çalıştırıyor

Bağırsak dostu kayısı çayı atılımı sağlar.

Kabızlığa iyi geliyor! Bu içecekler bağırsakları motor gibi çalıştırıyor

Aç karnına tüketilen sirkeli su bağırsakları çalıştırır.


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