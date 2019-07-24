HABER

Kablo hırsızı 4 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 14:23 | Son Güncelleme

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde Tortum ilçesindeki 4 kablo hırsızı yakalandı.Tortum ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 4 zanlı iletişim hatlarından kablo çaldıkları sırada suçüstü yakalandı.

Kablo hırsızı 4 kişi yakalandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde Tortum ilçesindeki 4 kablo hırsızı yakalandı.
Tortum ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 4 zanlı iletişim hatlarından kablo çaldıkları sırada suçüstü yakalandı. Operasyonda şüphelilerin kullanmış olduğu 1 adet araç, kablo kesme ve taşımada kullanılan aparatlar, çalınan iletişim kabloları ile hırsızlık suçunda kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle birlikte toplamda 4 şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildikten sonra, 3 zanlı tutuklanarak Erzurum Kapalı Cezaevine konuldu.

Dünyanın en kısa IQ testi! Akla gelen ilk yanıtları unutunDünyanın en kısa IQ testi! Akla gelen ilk yanıtları unutun
Yanan iş yerinde mahsur kalan köpek kepenkler kesilerek kurtarıldıYanan iş yerinde mahsur kalan köpek kepenkler kesilerek kurtarıldı
Minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandıMinibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

Çıplak fotoğraflarını mesaj atıyorlar! İfşa edecek

Çıplak fotoğraflarını mesaj atıyorlar! İfşa edecek

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Son dakika! Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Bilecik'te bıçaklı kavga! İki grup birbirine girdi: Yaralılar var

İki grup birbirine girdi: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.