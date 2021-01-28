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Kablo hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı

28.01.2021 09:16 | Son Güncelleme:
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Kablo hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı

Gaziantep’te 12 mahalleden internet kablosu çalan 2 kişi önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 mahallede meydana gelen kablo hırsızlıklıkları üzerine harekete geçti.

Gaziantep’te 12 mahalleden internet kablosu çalan 2 kişi önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 mahallede meydana gelen kablo hırsızlıklıkları üzerine harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarından belirlenen 2 hırsız, polisin yaptığı operasyonla yakalandı.
Çalınan kablolar nedeniyle internet erişimi konusunda çok sayıda vatandaşı mağdur eden 2 kişi gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

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